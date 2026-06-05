New York Times: Hisbollah-Drohnen offenbaren israelische Verteidigungsschwäche

Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al Jazeera und einen Bericht der New York Times wurden diese Drohnen in den letzten Wochen in einer Reihe direkter Angriffe auf Schützenpanzer, Panzer und Luftverteidigungssysteme des zionistischen Regimes eingesetzt. Die Armee dieses Regimes hat ebenfalls bestätigt, dass diese Angriffe nahezu täglich stattfinden und zum Tod mehrerer Soldaten geführt haben.

Die Zeitung schreibt, dass die Folgen dieser Angriffe nicht auf militärische Verluste beschränkt bleiben, sondern zugleich das Bild der technologischen Überlegenheit des zionistischen Regimes in Frage stellen – ein Problem, das unter den im Südlibanon stationierten Streitkräften dieses Regimes wachsende Besorgnis auslöst.

Die New York Times berichtet unter Berufung auf zionistische Beamte, dass Armeeoffiziere bereits seit Anfang 2024 vor der möglichen Nutzung faseroptischer Drohnen durch die Hisbollah gewarnt hatten – einer Technologie, die im Zuge des russisch-ukrainischen Krieges verbreitet wurde. Der Unterschied dieser Drohnen besteht darin, dass sie nicht auf Funksignale angewiesen sind. Stattdessen steuert der Bediener sie über dünne Glasfaserkabel, die sich während des Fluges allmählich abspulen – eine Eigenschaft, die sie gegen elektronische Störmaßnahmen des zionistischen Regimes weitgehend immun macht.

Trotz dieser Warnungen habe die Armee des zionistischen Regimes keine ausreichenden Maßnahmen ergriffen, um dieser neuen Bedrohung zu begegnen, so die Zeitung. Selbst als die täglichen Angriffe im April begannen, wurden einige einfache Verteidigungsmaßnahmen, die in der Ukraine eingesetzt wurden – wie die Anbringung von Schutzgittern an festen Stellungen und Militärfahrzeugen – nicht flächendeckend umgesetzt.

Guy Hazot, ein pensionierter General, der in den vergangenen Jahren an militärischen Lernprozessen beteiligt war, sagte, das Sicherheitsestablishment dieses Regimes habe die Gefahr gekannt, sich aber nicht mit der nötigen Ernsthaftigkeit darum gekümmert.

Die New York Times erinnert auch daran, dass die Hisbollah seit 2014 schrittweise militärische Aktionen gegen das zionistische Regime wiederaufgenommen hat. Nach dem Beginn des Krieges Amerikas und des zionistischen Regimes gegen den Iran Ende Februar habe diese Partei ihre Raketen- und Drohnenangriffe gegen dieses Regime verstärkt.