Der Widerstand gegen die arroganten Mächte der Welt geht weiter

Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf irakische Quellen sagte Scheich Haidar al-Gharawi, Generalsekretär der Bewegung „Ansarullah al-Aufiya“ (Islamischer Widerstand Irak), zu den Kämpfern des islamischen Widerstands: „Eure Bewegung auf dem Weg der Wahrheit ist die Fortsetzung des Weges jenes gesegneten Imam in der Unterstützung der Unterdrückten und der Bekämpfung des Falschen; ein Weg, der trotz aller Herausforderungen und Schwierigkeiten weitergeht.“

Er betonte: „Eure Waffen sind heute die natürliche Fortsetzung von ‚Dhulfiqar‘, und eure Standhaftigkeit gegenüber den arroganten Mächten der Welt ist eine lebendige Verkörperung der Standfestigkeit des Fürsten der Gläubigen Ali (Friede sei auf ihm) in Chaibar und der Grabenschlacht.“