Mohsen Rezaie: Wir stehen fest an der Seite unseres Verbündeten Hisbollah

Laut der Nachrichtenagentur Abna gratulierte Generalmajor Mohsen Rezaie allen Muslimen der Welt zum großen Fest Ghadeer Khumm, nannte das Imamat die Fortsetzung der Prophetenschaft und gedachte des verstorbenen Imam Khomeini.

Er bezeichnete die Islamische Revolution als Ergebnis von zwei Jahrhunderten des Wartens und Leidens des iranischen Volkes, dessen verlorenes Element Imam Khomeini war, und dass das moderne Iran tatsächlich von ihm gegründet wurde.

Das Mitglied des Expediency Council, darauf hinweisend, dass Amerika die Verhandlungen zum dritten Mal verraten habe, erklärte: „Der erste Verrat ereignete sich während des 12-tägigen Krieges, der zweite während des Ramadan-Krieges, und beim dritten Verrat, einen Tag vor Ende der zweiwöchigen Waffenruhe, verhängte Amerika eine Blockade, was eine Art Kriegserklärung und ein Verrat an der Diplomatie darstellt. Auch an der libanesischen Front haben sie ihre Verpflichtungen nicht erfüllt, und das ist ein weiterer Vertrauensbruch ihrerseits.“

Rezaie bezüglich der vereinzelten Übergriffe Amerikas in den letzten Tagen stellte klar: „Trump hat in letzter Zeit ein Feuerwerk veranstaltet, aber wir hoffen, dass unsere harte Antwort auf ihren letzten Übergriff sie zur Besinnung bringt.“

Zur herrschenden Atmosphäre des Misstrauens in den Verhandlungen sagte er: „Sie behaupten, die Blockade aufzuheben, wenn die Straße von Hormus geöffnet wird, aber heute ist die Straße von Hormus für den Handel geöffnet – warum heben sie die Blockade dann nicht jetzt auf? Wir sehen also, dass sie das Misstrauen ständig verstärken. Sie müssen auch mindestens 24 Milliarden Dollar an blockierten iranischen Geldern freigeben, damit ein wenig Vertrauen in die Verhandlungen entstehen kann.“

Generalmajor Rezaie betonte zum Libanon, dass es ein allgemeines Prinzip in der Welt sei, dass ein Land, das seine Verbündeten nicht unterstütze, nicht mehr verlässlich sei. Er erinnerte: „Die Hisbollah hat im letzten Krieg Opfer gebracht und ist unser Verbündeter, deshalb unterstützen wir die Hisbollah und stehen fest zu unserem Versprechen. Der Feind wollte uns durch Druck auf den Libanon in den Verhandlungen unter Druck setzen. Als Reaktion auf die Drohung des zionistischen Regimes gegen Dahieh und Beirut waren alle unsere Raketen bereit, den Norden der besetzten Gebiete in Brand zu setzen, und heute warnen wir dieses verfluchte Regime, den Libanon zu verlassen, und sie sollen wissen, dass der Libanon ein untrennbarer Bestandteil jeder Vereinbarung und Waffenruhe sein wird.“

Zu den Positionen der Golfstaaten erklärte Rezaie: „Die Herrscher Kuwaits, Bahrains und der VAE haben einen Fehler gemacht und gestalten ihre Politik noch immer auf der Grundlage eines unipolaren oder bipolaren Systems. Sie müssen wissen, dass Amerika in einigen Jahren nicht mehr das Amerika von vor dreißig Jahren oder sogar das heutige Amerika sein wird – es wird schwächer sein. Natürlich sollten diese Nachbarn nicht unsere Großzügigkeit ausnutzen. Wir haben ihre massive Hilfe für Saddam im achtjährigen Krieg wegen der Nachbarschaft und der muslimischen Bruderschaft übersehen, aber dieses Mal werden wir keine Ausnutzung unserer Großzügigkeit zulassen. Sie müssen verstehen, dass die Zukunft, die Amerika und Israel für die Region vorsehen, für diese Länder selbst eine düstere Zukunft mit dem Verlust ihrer Gebiete sein wird. Saudi-Arabien und Katar verfolgen jedoch eine klügere Politik.“

Er fuhr fort: „Um die Sicherheit der Region zu gewährleisten, müssen neue Regelungen und eine neue Ordnung im Persischen Golf unter Beteiligung der Golfstaaten geschaffen werden. Auch auf der Ebene ganz Westasiens sollte eine Union mit Ländern wie Iran, Türkei, Ägypten, Pakistan, Saudi-Arabien und anderen Staaten der Region gebildet werden, die die vierte Macht der Welt sein könnte.“

Das Mitglied des Expediency Council, erklärend, dass die große iranische Nation die Supermacht Amerika ausgelöscht habe, betonte: „Dies wird in die Geschichte eingehen, und zukünftige Generationen werden sagen, dass der Niedergang Amerikas im Persischen Golf und durch die iranische Nation besiegelt wurde.“

Der Militärberater des Obersten Führers sagte abschließend: „Wir danken dem tapferen iranischen Volk in Demut. Sie sollen wissen, dass sie die Stärkung der Herzen der Streitkräfte sind. Die Parolen der Menschen auf den Plätzen und Straßen über den Aufbau der Heimat und die Lösung von Problemen widersprechen nicht ihren Parolen und Trotzreden gegenüber den Feinden.“