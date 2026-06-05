Araghchi: Die Welt ist von der Fähigkeit Irans zu sofortiger Reaktion überrascht

Laut der Nachrichtenagentur Abna erklärte Seyed Abbas Araghchi, Außenminister der Islamischen Republik Iran, in einem Interview mit Al-Mayadeen: „Ich danke allen Ländern der Region, die eine Rolle bei den Verhandlungen spielten, Kontakte mit Amerika knüpften und Druck auf es ausübten.“

Er fügte hinzu: „Zu jedem Zeitpunkt sind unsere Streitkräfte bereit, den Krieg wieder aufzunehmen und Israel anzugreifen.“

Araghchi stellte klar: „Es gibt derzeit kein Verhandlungsformat. Wir tauschen Botschaften mit den Amerikanern aus.“

Der Außenminister Irans sagte: „Die Amerikaner haben die Macht Irans in diesem 40-tägigen Krieg gespürt. Amerika glaubte, der Iran sei ein schwaches Land in Westasien, und begann den Krieg gestützt auf diese Annahme. Im 40-tägigen Krieg mobilisierten sie alle ihre Fähigkeiten und Kräfte, um den Iran innerhalb weniger Tage zu vernichten und ihn zur Kapitulation zu zwingen.“

„Bedingungslose Kapitulation wird niemals stattfinden“

Araghchi erklärte: „Ihre erste Bedingung, wie Trump am ersten Kriegstag ankündigte, war die bedingungslose Kapitulation, und dies wird niemals, niemals geschehen.“

Der Außenminister der Islamischen Republik Iran sagte: „Amerika versuchte es mit unrealistischen Forderungen wie einem Systemwechsel, aber dies geschah nicht.“

Araghchi wies darauf hin, dass die Amerikaner annahmen, die Menschen würden gegen das System auf die Straße gehen, während die Menschen zur Unterstützung des Systems auf die Straße gingen, und sagte: „All ihre Berechnungen waren falsch. Sie wollten die Raketenfähigkeit Irans zerstören, aber sie wurde nicht zerstört.“

Er betonte: „Wenn Trump Verstand hat, wird er nie in den Krieg zurückkehren.“ Araghchi sagte weiter: „Wir haben nationale Einheit, sozialen Zusammenhalt, Entschlossenheit und den Willen, uns jeder Aggression gegen unser Land entgegenzustellen.“

Araghchi betonte, dass sich die militärische Lage Irans heute besser befinde als vor Kriegsbeginn, und sagte: „Wir sind in der Lage, den Krieg für jede beliebige Dauer fortzusetzen, aber das bedeutet nicht, dass wir Krieg wollen.“