Im 80km südlich von Baghdad liegenden Karbala, sind bei Terroranschlägen auf trauernde Schiiten mindestens 31 Menschen ums Leben gekommen und mindestens 150 verletzt worden. Aufgrund einer Nachrichtensperre liegen derzeit nur sehr wenige Informationen vor. Augenzeugen die sich in Karbala befanden, und die Explosion aus unmittelbarer Nähe mitbekamen, nannten die Opferzahlen "extrem hoch". Angaben zu Folge, die jedoch nicht bestätigt wurden, sind 50 Krankenwagen aus Najaf in die Stadt Karbala entsandt worden, um die Verletzten in umliegende Krankenhäuser zu verteilen.Wie Press TV währendessen mitteilt, soll die Bombe unter einem Fahrzeug platziert worden sein. Es gab jedoch keine Informationen ob der Wagen fuhr oder geparkt stand. Es pilgern zur Zeit 14 Millionen Schiiten zu den Trauerfeiern zum Arbaeen (40.Imam Hussain) nach Karbala.Weitere Informationen werden folgen, sobald sie verfügbar sind...