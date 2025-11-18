Laut der Nachrichtenagentur Abna bezeichnete Wassili Nebensia, der Ständige Vertreter Russlands bei den Vereinten Nationen, nach der Abstimmung des UN-Sicherheitsrates über die US-Resolution zu Gaza die Art und Weise der Verabschiedung dieses Dokuments als trügerisch und warnte vor ihren Folgen.

Laut Nebensia definiert die neue Resolution im Gegensatz zum Plan der vorherigen US-Regierung, der keine Erwähnung der „Entwaffnung von Gaza“ und „umfangreicher Zwangsmaßnahmen“ enthielt, Aufgaben für die entsandten Truppen, die sie zu einer der Konfliktparteien machen und den Charakter der Mission über eine Friedensoperation hinaus erweitern könnten. Er betonte, dass keines der zur Entsendung von Truppen bereiten Länder solche Aufgaben akzeptiert habe.

Der russische Vertreter erklärte auch, dass die Mitglieder des Sicherheitsrates nicht genügend Zeit für eine sorgfältige Prüfung des Textes und das Erreichen eines Kompromisses hatten und in gewisser Weise mit „Zeitdruck“ konfrontiert waren.

Die Sitzung des UN-Sicherheitsrates fand am Montagabend New Yorker Zeit (Dienstag früh Teheraner Zeit) über die Entwürfe von zwei vorgeschlagenen Resolutionen der USA und Russlands zum Gazastreifen statt, und die Resolution des Rates zu Gaza wurde mit 13 Stimmen angenommen.

13 Mitglieder des Sicherheitsrates stimmten für den Resolutionsentwurf der USA zu Gaza, während die Vertreter Russlands und Chinas sich der Stimme enthielten.