Nach Angaben der Nachrichtenagentur ABNA berichtete Reuters unter Berufung auf drei libanesische Sicherheitsbeamte und zwei zionistische Beamte, dass die libanesische Armee die unverschämte Forderung des zionistischen Regimes abgelehnt habe, die südlichen Gebiete des Landes Haus für Haus nach Waffen zu durchsuchen.

Dem Bericht zufolge hat das zionistische Regime den Libanon in den letzten Wochen aufgefordert, diese Maßnahme zur Entwaffnung der Hisbollah durchzuführen, doch die Armee des Landes betonte, dass solche Aktionen zu internen Konflikten führen könnten.

Libanesische Beamte betonten im Gespräch mit Reuters, dass Tel Aviv von Beirut eine Haus-zu-Haus-Durchsuchung fordere, dies jedoch niemals geschehen werde.

Dennoch hat die libanesische Armee im Einklang mit den Diktaten der USA und des zionistischen Regimes behauptet, sie könne den Süden des Libanon bis Ende dieses Jahres für waffenfrei von der Hisbollah erklären.

Dies geschieht, obwohl die Boden- und Luftangriffe des zionistischen Regimes gegen den Libanon trotz der Einhaltung eines Waffenstillstands zwischen beiden Seiten andauern.