Hebräische Zeitung: Die Raketenkapazität Irans wird verbessert

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Russia Al-Yaum berichtete die Zeitung „Yedioth Ahronoth“, dass der Iran trotz der jüngsten Aggression des zionistischen Regimes seine Raketenkapazität mit hoher Geschwindigkeit stärke.

Der Bericht besagt, dass auch CNN die Wiederaufnahme der Produktion ballistischer Raketen durch den Iran erwähnt hat. Iran kann Hunderte von Raketen herstellen.

Der Bericht betont ferner, dass die Iraner ihre Raketenbestände ausbauen, um sich auf jede neue Aggression vorzubereiten.

Es ist anzumerken, dass während des 12-tägigen aufgezwungenen Krieges in einer Vergeltungswelle iranischer Raketenangriffe auf die besetzten Gebiete wichtige und sensible Bereiche, einschließlich geheimer Spionagezentren und biologischer Labors des zionistischen Regimes, angegriffen wurden.