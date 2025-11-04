Präsident des zionistischen Regimes: Wir stehen wieder am Rande des Abgrunds

Laut der Nachrichtenagentur Abna, unter Berufung auf Ma'a, betonte Isaac Herzog, der Präsident des zionistischen Regimes, dass sich dieses Regime am Rande des Abgrunds befinde. Die Ermordung von Yitzhak Rabin, dem ehemaligen Premierminister von Tel Aviv, vor drei Jahrzehnten sei ein Versuch gewesen, das zionistische Regime in die Zerstörung zu treiben, und ähnliche Anzeichen seien heute in gefährlicherer Form zu sehen.

Herzog fuhr fort: Dreißig Jahre später sind dieselben Anzeichen – giftige und unverschämte Worte, Verratsvorwürfe, die Verbreitung von Hass und Gewalt auf den Straßen und in den sozialen Medien – zu sehen, und das sei eine strategische Bedrohung für das zionistische Regime.

Er erklärte: Dreißig Jahre später existiert diese gefährliche Gewalt unter den Zionisten immer noch. Wir müssen wachsam sein. Israel stehe heute wieder am Rande des Abgrunds.

Diese Äußerungen Herzogs erfolgen vor dem Hintergrund der Eskalation der internen Spaltung im zionistischen Regime, der Eröffnung eines umfassenden Finanzkorruptionsfalls und politischer Konflikte zwischen verschiedenen Parteien im Vorfeld der Wahlen.