Pezeshkian: Die heutige Verteidigungsfähigkeit des Landes ist nicht vergleichbar mit der Zeit vor dem 12-Tage-Krieg

Laut der Nachrichtenagentur Abna bezeichnete Masoud Pezeshkian am Montag, dem 3. November 2025 (12. Aban 1404), bei einem Treffen mit dem Gouverneur und den Mitgliedern der Versammlung der Vertreter der Provinz Kerman die Inflation als eines der ernsthaftesten Probleme des Landes und erklärte: Die unkontrollierte Ausweitung der Regierungsstruktur ist eine der Hauptursachen für die Inflation im Land, und solange dieser grundlegende Faktor nicht behoben wird, wird es extrem schwierig sein, die Inflation zu besiegen.

Der Präsident nannte die wiederholten Forderungen nach einer Verbesserung der nationalen Verwaltungseinteilung als einen der Gründe für die anhaltende Vergrößerung der Verwaltungsstruktur des Landes und fügte hinzu: Anstatt moderne Methoden und Instrumente zu nutzen, um das Verwaltungssystem des Landes effizienter zu gestalten, dachten wir, dass wir Probleme lösen könnten, indem wir Mitarbeiter und Manager hinzufügen, während diese Methode die Probleme nur verschlimmert hat.

Pezeshkian betonte, dass wir bei der Lösung des Problems bei uns selbst anfangen müssen, und erklärte: Wir müssen mit der Strukturreform und dem Verbrauchsmanagement in unserem eigenen Haus und Büro beginnen. Zahlreiche Verwaltungsbüros, große Räume, viel ungenutzter Platz, viele helle Lichter, die Notwendigkeit der Belüftung sowie des Kühlens und Heizens dieser Räume im Sommer und Winter verursachen dem Land hohe Kosten, von denen ein erheblicher Teil verwaltet werden könnte.

Der Präsident sah den einzigen Weg aus der derzeit ungünstigen Situation in der Nutzung aller Kapazitäten des Landes unter Betonung von Konsens und Zusammenhalt und erklärte: Es wurden geeignete Maßnahmen auf der Grundlage grundlegender Lösungen zur Behebung der Ungleichgewichte eingeleitet. Zum Beispiel versuchen wir, zur Behebung des Benzin-Ungleichgewichts die Notwendigkeit des Fahrzeugverkehrs auf inner- und zwischenstädtischen Strecken durch die optimale Nutzung des Eisenbahnnetzes des Landes erheblich zu reduzieren. Letzten Donnerstag habe ich in diesem Zusammenhang eine ausführliche Besichtigung der Eisenbahnkapazitäten der Provinz Teheran durchgeführt.

Pezeshkian fügte hinzu: Es ist richtig, dass wir neben allen internen Problemen und Ungleichgewichten auch mit zunehmendem Druck und Sanktionen konfrontiert sind, aber wenn wir das Potenzial der zahlreichen Nachbarländer angemessen nutzen, können wir die Sanktionen definitiv neutralisieren und sie sogar in ernsthafte Gelegenheiten zur Stärkung der regionalen Zusammenarbeit und zur Stärkung des Zusammenhalts der Länder der Region verwandeln.

Der Präsident betonte, dass der Feind auf die Zersplitterung und Schwächung des Iran und anderer islamischer Länder abzielt, und erklärte: Die islamischen Länder müssen gegen ihre Feinde eine Einheit bilden. Die Islamische Republik Iran strebt in keiner Weise nach Krieg und Konflikten, aber unsere heutige Verteidigungsfähigkeit ist nicht vergleichbar mit der Zeit vor dem 12-tägigen aufgezwungenen Krieg, und wenn der Feind einen Fehler begeht, wird er eine schnelle, vernichtende und schmerzhafte Antwort erhalten.