Führer der Revolution: Wissenschaftliche Innovation und politische Gedanken waren zwei herausragende Merkmale von Allameh Na'ini

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Ahl-ul-Bayt (ABNA) wurden die Äußerungen des Obersten Führers der Islamischen Revolution bei einem Treffen mit den Organisatoren der internationalen Konferenz über Allameh Mirzai Na'ini (r.a.) heute Morgen am Veranstaltungsort dieser Konferenz in Qom veröffentlicht.

Seine Eminenz Ayatollah Khamenei bezeichnete Allameh Na'ini bei diesem Treffen als eine der hohen wissenschaftlichen und spirituellen Säulen der alten Hawza (Seminarschule) von Nadschaf und sagte, als er die Dimensionen seiner Persönlichkeit beschrieb: „Aus fachlicher Sicht ist das herausragende Merkmal des verstorbenen Na'ini die Strukturierung der Wissenschaft der Usul (Grundsätze des Fiqh) auf der Grundlage intellektueller und wissenschaftlicher Ordnung und seiner starken und zahlreichen Innovationen.“

Der Führer der Revolution zählte die Ausbildung herausragender Schüler zu den weiteren Merkmalen von Allameh Na'ini und betonte: „Die andere herausragende Eigenschaft, die ihn zu einer außergewöhnlichen Persönlichkeit unter den Maraji' (Quelle der Nachahmung) macht, ist der Besitz politischer Gedanken, die sich in dem wertvollen, aber vernachlässigten Buch „Tanbih al-Ummah“ (Erweckung der Umma) widerspiegeln.“

Seine Eminenz Ayatollah Khamenei bezeichnete den Glauben an die Bildung einer islamischen Regierung auf der Grundlage der Wilayat (Herrschaft) gegen die Tyrannei als eine der Säulen der politischen Gedanken von Allameh Na'ini und fügte hinzu: „Gemäß den politischen Gedanken des verstorbenen Na'ini müssen die Regierung und alle ihre Beamten unter nationaler Aufsicht stehen und rechenschaftspflichtig sein, was die Bildung eines „Majlis-e Mab'usan“ (Versammlung der Abgeordneten) durch Abhaltung von Wahlen zur Überwachung und Gesetzgebung erfordert, und die Gültigkeit der Gesetze dieses Versammlung ist von der Bestätigung durch prominente Faqihs (islamische Rechtsgelehrte) und religiöse Gelehrte abhängig.“

Er bezeichnete den von Allameh Na'ini vorgesehenen Rahmen, d.h. die Bildung einer islamischen und demokratischen Regierung, als die heutige Bezeichnung „Islamische Republik“ und sagte in Bezug auf den Grund für die Sammlung des Buches „Tanbih al-Ummah“ durch Mirzai Na'ini selbst: „Der Konstitutionalismus, den der verstorbene Na'ini und die Gelehrten von Nadschaf unterstützten, war in Wirklichkeit die Unterstützung für die Errichtung einer gerechten Regierung und die Beseitigung der Tyrannei und unterschied sich von dem, was die Briten im Iran unter dem Namen Konstitutionalismus schufen, was zu Meinungsverschiedenheiten und Ereignissen wie der Hängung des verstorbenen Scheich Fazlullah Nuri führte.“

Bei diesem Treffen präsentierte Ayatollah A'rafi, der Direktor der Hawzas (islamische Seminare), einen Bericht über die Programme und Aktivitäten der internationalen Konferenz zum Gedenken an Allameh Na'ini.