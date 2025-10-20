Umfassende Unterstützung des Mufti von Oman für die Bereitschaft der Jemeniten, Tel Aviv entgegenzutreten

Laut der Nachrichtenagentur Abna lobte Scheich Ahmed bin Hamad Al-Khalili auf seiner persönlichen Seite im sozialen Netzwerk X die Bereitschaft der jemenitischen Streitkräfte, sich den Zionisten zu stellen und ihnen verheerende Schläge zuzufügen, falls diese den Waffenstillstand in Gaza brechen oder das Abkommen verletzen sollten.

Er schrieb: „Wer dem Geschöpf nicht dankt, der dankt auch dem Schöpfer nicht.“ („Man lam yaschkuri-l-makhluq lam yaschkuri-l-Khaliq“). Ich muss unseren Dank und unsere Wertschätzung für die heldenhaften Jemeniten zum Ausdruck bringen, die sich der Vertragsbrüchigkeit und des Verrats der Zionisten bewusst sind. Mit Dank und Wertschätzung an das mutige und heldenhafte Volk des Jemen, das die Zionisten bedroht hat, dass sie, falls sie – nach der Einigung mit dem Volk von Gaza – Verrat, Vertragsbruch und Wortbruch begehen, vollständig bereit sind, ihnen entgegenzutreten und standzuhalten. Möge Gott sie reichlich belohnen.

Der Mufti von Oman betonte: Die Jemeniten drohten, dass sie, falls die Zionisten nach der Waffenstillstandsvereinbarung in Gaza einen Fehler begehen sollten, völlig bereit sind, sich ihnen zu stellen und ihnen entgegenzutreten. Möge Gott sie reichlich belohnen und ihnen helfen.

Es sei darauf hingewiesen, dass Abdulwahed Abu Ras, der stellvertretende Außenminister des Jemen, betonte, dass jede Verletzung des Waffenstillstands in Gaza dazu führen werde, dass das zionistische Regime einen hohen Preis zahlen und größere Verluste als zuvor erleiden werde.

Er fügte hinzu: Wir beobachten die Entwicklungen in Gaza genau. Die Flucht Israels vor der Erfüllung seiner Verpflichtungen durch fortlaufende Waffenstillstandsverletzungen hält an.

Abu Ras fügte hinzu: Die Haltung der Jemeniten zur Unterstützung des palästinensischen Volkes hält an. Die palästinensischen Widerstandsgruppen sind nicht allein, und dieser Kampf ist der Kampf aller. Wir stehen an der Seite des palästinensischen Widerstands.

Diese Warnung des Jemen erfolgt, während das zionistische Regime trotz der offiziellen Ankündigung der Umsetzung des Waffenstillstands seine barbarischen Angriffe gegen den Gazastreifen begonnen hat.