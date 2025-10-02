Spanische Regierung: Unternehmensgewinne dürfen nicht mit palästinensischem Blut befleckt sein

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Ahl al-Bayt (Friede sei mit ihnen) – ABNA – kündigte die spanische Regierung an, Untersuchungen gegen Unternehmen einzuleiten, die in diesem Land Waren und Dienstleistungen israelischer Herkunft bewerben oder verkaufen.

Diese Entscheidung wurde nach der Verabschiedung einer Regierungsverordnung in der vergangenen Woche getroffen. Das spanische Verbraucherministerium erklärte in einer Stellungnahme, dass diese Verordnung Teil eines umfassenderen Maßnahmenpakets sei, das auch ein Waffenembargo gegen Israel umfasse. Diese Maßnahmen sollen das stoppen, was der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez als "Völkermord in Gaza" bezeichnet hat.

Pablo Bustinduy, der spanische Verbraucherminister, hatte zuvor erklärt, dass sein Büro "alle notwendigen Ressourcen" nutzen werde, um sicherzustellen, dass kein Unternehmen in Spanien von der israelischen Besatzung profitiere.

Zu diesen Maßnahmen gehört die Beauftragung der Generaldirektion für Verbraucherangelegenheiten, gegen Unternehmen zu ermitteln, die aus kommerziellen Aktivitäten in den besetzten Gebieten Nutzen ziehen. Dies geschieht im Einklang mit der Empfehlung von Francesca Albanese, der UN-Sonderberichterstatterin, die dieses Thema in ihrem Bericht vom Juli 2025 mit dem Titel "Gewinn- und Verlustrechnungen, die mit dem Blut des palästinensischen Volkes befleckt sind", behandelt hatte.

Bustinduy betonte: „Wir werden garantieren, dass die Finanzkonten keines Unternehmens in Spanien mit dem Blut des palästinensischen Volkes kontaminiert sind“, und fügte hinzu, dass Unternehmen jede Aktivität, die direkt oder indirekt mit der israelischen Besatzung in Verbindung steht, einstellen müssen.

Die Vereinten Nationen veröffentlichten am vergangenen Freitag ebenfalls eine neue Aktualisierung der Datenbank von Unternehmen, die in israelischen Siedlungen im besetzten Westjordanland tätig sind. Auf dieser Liste stehen 158 Unternehmen aus 11 Ländern, deren Aktivitäten Bedenken hinsichtlich der Menschenrechte aufgeworfen haben.

Von diesen Unternehmen sind 138 israelisch und 20 ausländisch. Spanien gilt mit vier Unternehmen, die im Infrastrukturbereich tätig sind, nach den Vereinigten Staaten (sechs Unternehmen) als zweites nicht-israelisches Land auf dieser Liste.

Spanien gilt als einer der schärfsten Kritiker der Angriffe des israelischen Regimes auf den Gazastreifen in Europa; Angriffe, die bisher mehr als 66.000 Märtyrer gefordert haben.