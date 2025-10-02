Iran: Sicherheitsrat soll die Aufnahme des Staates Palästina beschließen

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Ahl al-Bayt (Friede sei mit ihnen) – ABNA – sagte der Botschafter und Ständige Vertreter der Islamischen Republik Iran bei den Vereinten Nationen in der Generalversammlung zum Thema der Anwendung des Vetorechts im Sicherheitsrat bezüglich einer vorgeschlagenen Waffenstillstandsresolution für Gaza, es sei "zutiefst bedauerlich, dass der Sicherheitsrat zum sechsten Mal in den letzten Monaten aufgrund des wiederholten Missbrauchs des Vetorechts durch die USA keine Resolution zur Beendigung der grausamen Aggression gegen das palästinensische Volk verabschieden konnte."

Amirsayid Irawani sagte in der Sitzung: "Die Obstruktion der USA steht nicht nur in klarem Widerspruch zum entschiedenen Willen der internationalen Gemeinschaft, die stets ihre Unterstützung für Gerechtigkeit, Frieden und die unveräußerlichen Rechte des palästinensischen Volkes betont hat, sondern widerspricht auch direkt demselben Bekenntnis, das die Vereinigten Staaten wiederholt in ihren Reden zu einer friedensstiftenden Rolle zum Ausdruck gebracht haben, während sie in der Praxis den aggressiven Besatzer unterstützen und die Voraussetzungen für die Fortsetzung grober Verletzungen des Völkerrechts schaffen."

Er fuhr fort: "Seit fast acht Jahrzehnten verfolgt das zionistische Besatzungsregime eine illegale und kriminelle Politik, die sich in den letzten zwei Jahren zu systematischen und wahllosen Bombardierungen verschärft hat, die zum Mord an Zehntausenden von Zivilisten, darunter Frauen und Kinder, geführt haben."

Irawani fügte hinzu: "Diese Handlungen stellen grobe Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht und die Menschenrechte dar und haben zu ethnischer Säuberung, illegaler Blockade, Einsatz von Hunger als Kriegswaffe, Siedlungs- und Apartheidpolitik, Siedlerterrorismus, Landenteignung, Zerstörung von Häusern und Angriffen auf islamische und christliche heilige Stätten geführt und Gaza in Schutt und Asche gelegt. Diese Handlungen stellen auch einen Völkermord und ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit gemäß dem Römischen Statut des Internationalen Strafgerichtshofs dar. Tatsächlich hat die Unabhängige Internationale Untersuchungskommission der Vereinten Nationen offiziell bestätigt, dass das zionistische Regime in den besetzten palästinensischen Gebieten Völkermord begangen hat."

Irawani erklärte: "Trotz all dieser katastrophalen Realitäten bleibt der Sicherheitsrat angesichts dieser Krise gelähmt. Die Vereinigten Staaten haben durch ihre wiederholte Unterstützung der kriminellen Behörden des zionistischen Regimes und die Verhinderung ihrer Rechenschaftspflicht die Voraussetzungen für die Fortsetzung grober Verletzungen des Völkerrechts geschaffen, die Glaubwürdigkeit des Rates untergraben, die Grundlagen des Multilateralismus geschwächt und ihre Pflicht gemäß der Charta zur Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit verweigert."

Der iranische UN-Vertreter sagte: "Die internationale Gemeinschaft kann angesichts einer solch tragischen Situation nicht schweigen. Im Gegenteil, es ist die Pflicht der Mitglieder des Sicherheitsrats, gemäß Kapitel VII der Charta, ihre Verantwortung durch die Annahme sofortiger und bindender Maßnahmen wahrzunehmen, um das Blutvergießen zu stoppen, Rechenschaftspflicht zu gewährleisten und das palästinensische Volk und andere Völker der Region zu schützen, die weiterhin mit den Bedrohungen der Kriegsmaschinerie des zionistischen Regimes gegen ihr Leben und ihre Unabhängigkeit zu kämpfen haben."

Irawani betonte: "Die Islamische Republik Iran fordert den Sicherheitsrat auf, Folgendes zu tun:

Einen sofortigen und dauerhaften Waffenstillstand in Gaza zu verabschieden und umzusetzen. Die Aufhebung aller Beschränkungen und Blockaden des zionistischen Regimes für humanitäre Hilfe gemäß dem humanitären Völkerrecht zu gewährleisten. Jegliche Pläne zur Annexion, Zwangsumsiedlung oder Neuansiedlung in Drittländern abzulehnen und zu verurteilen. Die wiederholten aggressiven Maßnahmen des zionistischen Regimes gegen Länder der Region, einschließlich Syrien, Libanon, Jemen, Katar und Iran, zu verurteilen. Die Aufnahme des Staates Palästina als Vollmitglied der Vereinten Nationen zu beschließen. Das zionistische Regime zu verpflichten, seine Besatzungstruppen aus den besetzten Gebieten Palästinas, Libanons und Syriens abzuziehen und seine anhaltenden Aggressionen und Verstöße zu beenden. Verbindliche Strafmaßnahmen gemäß Kapitel VII der Charta gegen das zionistische Regime zu ergreifen, damit dieses Regime und sein Hauptunterstützer, die Vereinigten Staaten von Amerika, erkennen, dass die internationale Gemeinschaft Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder Aggression nicht unbeantwortet dulden wird."

Der iranische Vertreter sagte ferner: "Die Islamische Republik Iran bekräftigt erneut, dass die Beendigung des Völkermords und der Besatzung in Palästina sowie die Gründung eines unabhängigen palästinensischen Staates mit Vollmitgliedschaft in den Vereinten Nationen, ohne jegliche Ausnahme, sowohl ein Verlangen der internationalen Gemeinschaft als auch eine Verantwortung aller Mitgliedstaaten ist. Die unveräußerlichen Rechte des palästinensischen Volkes, einschließlich des Rechts auf Selbstbestimmung und der Verwirklichung von Gerechtigkeit für die gegen sie begangenen Verbrechen, müssen respektiert werden. Die Islamische Republik Iran ist zutiefst davon überzeugt, dass der einzig nachhaltige Weg zur Lösung dieser historischen Krise eine Lösung ist, die die volle Wahrnehmung dieser Rechte ohne jegliche Einmischung, Zwang oder externe Dominanz gewährleistet."