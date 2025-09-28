Behauptung des US-Außenministers nach Inkrafttreten des Snapback

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf TASS behauptete der US-Außenminister Marco Rubio, ohne auf die feindseligen Schritte seines Landes und seiner europäischen Verbündeten gegen Iran bei der Aktivierung des „Trigger-Mechanismus“ einzugehen, dass Washington weiterhin erwarte, ein Abkommen mit Iran über dessen Atomprogramm zu erzielen.

Rubio behauptete diesbezüglich: Die Sanktionen und andere Einschränkungen der Vereinten Nationen in Bezug auf Iran wurden ab 20:00 Uhr Eastern Time (ET) wieder in Kraft gesetzt.

Er behauptete weiter: Präsident (Donald) Trump hat klar gesagt, dass Diplomatie weiterhin eine Option ist und (die Erzielung) einer Einigung weiterhin das beste Ergebnis für das iranische Volk und die Welt ist. Um dies zu erreichen, muss Iran direkte Verhandlungen in gutem Glauben und ohne Zeitverschwendung und das Schaffen von Unklarheiten akzeptieren (!)

Zuvor hatte der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen unter dem Druck der USA den Resolutionsentwurf Russlands und Chinas abgelehnt, der darauf abzielte, die Resolution 2231 zur Unterstützung des Atomabkommens mit Iran zu verlängern.

Zuvor hatten Großbritannien, Deutschland und Frankreich, indem sie die Islamische Republik Iran der Verletzung des Atomabkommens von 2015 (JCPOA) beschuldigten und unbegründete Behauptungen aufstellten, ohne den einseitigen Rückzug der USA aus diesem Abkommen im Jahr 2018 sowie die Verletzungen durch die europäischen Parteien zu erwähnen, im Einklang mit der amerikanischen Kampagne des „maximalen Drucks“ gegen Teheran, den 30-tägigen Prozess zur Aktivierung des Trigger-Mechanismus (Snapback) eingeleitet.