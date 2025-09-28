VAE: Die Gründung eines palästinensischen Staates neben Israel ist notwendig

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Sky News Arabia betonte Lana Nusseibeh, Staatsministerin im Außenministerium der Vereinigten Arabischen Emirate, in ihrer Rede vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen, dass ein unabhängiger palästinensischer Staat neben Israel gegründet werden und die Zwei-Staaten-Lösung umgesetzt werden muss.

In Bezug auf die humanitäre Lage in Gaza erklärte sie: „Trotz der bestehenden Einschränkungen und Hindernisse werden die VAE weiterhin ihre Rolle spielen.“

Nusseibeh ging auch auf die Sudankrise ein und betonte die Unterstützung ihres Landes für das sudanesische Volk zur Beendigung des Krieges.

Sie forderte eine sofortige Einstellung der Kampfhandlungen in diesem afrikanischen Land.