Der Präsident Chiles: „Ich will nicht, dass Netanjahu durch eine Rakete stirbt!“

Laut der Nachrichtenagentur AhlulBayt (Abna) sagte der chilenische Präsident Gabriel Boric, er wolle nicht sehen, wie der Premierminister des zionistischen Regimes, Benjamin Netanjahu, durch eine Raketenexplosion stirbt, sondern er wolle, dass Netanjahu, wie Kriegsverbrecher auf dem Balkan und in Ruanda, wegen der Massentötung des Volkes von Gaza vor einem internationalen Gericht angeklagt wird.

Laut Russia Today sagte Boric in seiner Rede vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York: „Ich möchte nicht sehen, wie Netanjahu und seine Familie durch eine Rakete ausgelöscht werden, sondern ich möchte ihn und andere Verantwortliche für die Massentötung des palästinensischen Volkes vor dem Internationalen Gerichtshof sehen.“

Boric kritisierte die Angriffe des zionistischen Regimes auf Katar und die Explosionen im Iran und betonte, dass die internationale Gemeinschaft Hass bekämpfen und das multipolare System stärken müsse.

Er fügte hinzu, dass heute, im Jahr 2025, Tausende unschuldiger Menschen sterben, nur weil sie Palästinenser sind, genau wie Millionen vor 80 Jahren starben, nur weil sie Juden waren.

Boric beschrieb die Krise in Gaza als eine globale Krise, da sie eine humanitäre Krise sei, und fügte hinzu: „Wenn palästinensische Kinder unter den Trümmern bleiben, leiden wir in unserem Land Chile, das die größte palästinensische Gemeinschaft der Welt außerhalb der arabischen Länder beherbergt, wirklich.“

Der chilenische Präsident kritisierte auch den US-Präsidenten Donald Trump für die Leugnung der Klimakrise und sagte: „Heute wurde von dieser Tribüne aus gesagt, dass es so etwas wie globale Erwärmung nicht gibt. Das ist keine Ansicht, das ist eine Lüge, und man muss die Lüge bekämpfen.“