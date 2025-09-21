Macron: Palästinensische Botschaft wird nach Freilassung der zionistischen Gefangenen eröffnet.

Laut der Nachrichtenagentur Abna, die sich auf den katarischen Sender Al Jazeera beruft, erklärte der französische Präsident Emmanuel Macron an diesem Sonntag in einem Interview mit CBS: „Ich werde morgen die Anerkennung des Staates Palästina bekannt geben; denn wir wollen Frieden und Sicherheit für alle in der Region.“

Der französische Präsident fuhr fort: „Wir werden die palästinensische Botschaft nicht eröffnen, solange die Gefangenen (die von der Hamas festgehaltenen zionistischen Gefangenen) nicht freigelassen sind, und dies ist eine grundlegende Bedingung für uns. Wir arbeiten mit Großbritannien und regionalen Behörden zusammen, um die Entsendung einer internationalen Truppe nach Gaza mit UN-Mandat vorzuschlagen.“

Zuvor hatte die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf den Élysée-Palast berichtet, dass 10 Länder, darunter Frankreich, auf der Konferenz in New York am Montag die palästinensische Regierung anerkennen werden.