Xi Jinping: BRICS-Mitgliedsstaaten sollen ihre Handelskooperation vertiefen

9 September 2025 - 11:46
Der chinesische Präsident Xi Jinping sagte auf einem virtuellen Treffen der BRICS-Mitgliedsstaaten, dass die Mitgliedsstaaten ihre Stärken nutzen und ihre Handelskooperation vertiefen sollten.

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Sputnik sagte der chinesische Präsident Xi Jinping heute, am Montag, während eines außerordentlichen Treffens der BRICS-Mitglieder: „Einige Länder führen ständig Handels- und Zollkriege und versetzen der Weltwirtschaft einen verheerenden Schlag.“

Der chinesische Präsident fügte in diesem Zusammenhang hinzu: „Die BRICS-Mitgliedsstaaten sollten ihre Stärken nutzen und die Handelskooperation vertiefen.“
Xi Jinping fügte auf dem virtuellen BRICS-Treffen hinzu: „BRICS hat den Test der internationalen Turbulenzen bestanden und wird eine nachhaltige und langfristige Entwicklung fortsetzen. Eine engere Zusammenarbeit der BRICS-Mitgliedsstaaten wird die Reaktion auf externe Herausforderungen erleichtern. Die BRICS-Mitgliedsstaaten betonen die Notwendigkeit, Transparenz zu unterstützen und die internationale Wirtschafts- und Handelsordnung zu schützen. Die Mitglieder der BRICS-Gruppe sind entschlossen, internationalen Turbulenzen zu widerstehen und ihren langfristigen nachhaltigen Entwicklungsprozess aufrechtzuerhalten.“
Er fügte dann hinzu: „China unterstützt die Position Brasiliens zur Ukraine-Krise.“
Unterdessen hatte der chinesische Außenminister Wang Yi gestern, am Sonntag, erklärt: „Der chinesische Präsident Xi Jinping wird morgen, am Montag, am virtuellen BRICS-Gipfel teilnehmen.“
Zuvor hatten Medien berichtet, dass Brasilien auf Initiative seines Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva am Montag ein außerordentliches virtuelles Treffen der BRICS-Mitgliedsstaaten abhalten würde, um die Handelspolitik des US-Präsidenten Donald Trump zu erörtern.

