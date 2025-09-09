Xi Jinping: BRICS-Mitgliedsstaaten sollen ihre Handelskooperation vertiefen

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Sputnik sagte der chinesische Präsident Xi Jinping heute, am Montag, während eines außerordentlichen Treffens der BRICS-Mitglieder: „Einige Länder führen ständig Handels- und Zollkriege und versetzen der Weltwirtschaft einen verheerenden Schlag.“

Der chinesische Präsident fügte in diesem Zusammenhang hinzu: „Die BRICS-Mitgliedsstaaten sollten ihre Stärken nutzen und die Handelskooperation vertiefen.“

Xi Jinping fügte auf dem virtuellen BRICS-Treffen hinzu: „BRICS hat den Test der internationalen Turbulenzen bestanden und wird eine nachhaltige und langfristige Entwicklung fortsetzen. Eine engere Zusammenarbeit der BRICS-Mitgliedsstaaten wird die Reaktion auf externe Herausforderungen erleichtern. Die BRICS-Mitgliedsstaaten betonen die Notwendigkeit, Transparenz zu unterstützen und die internationale Wirtschafts- und Handelsordnung zu schützen. Die Mitglieder der BRICS-Gruppe sind entschlossen, internationalen Turbulenzen zu widerstehen und ihren langfristigen nachhaltigen Entwicklungsprozess aufrechtzuerhalten.“

Er fügte dann hinzu: „China unterstützt die Position Brasiliens zur Ukraine-Krise.“

Unterdessen hatte der chinesische Außenminister Wang Yi gestern, am Sonntag, erklärt: „Der chinesische Präsident Xi Jinping wird morgen, am Montag, am virtuellen BRICS-Gipfel teilnehmen.“

Zuvor hatten Medien berichtet, dass Brasilien auf Initiative seines Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva am Montag ein außerordentliches virtuelles Treffen der BRICS-Mitgliedsstaaten abhalten würde, um die Handelspolitik des US-Präsidenten Donald Trump zu erörtern.