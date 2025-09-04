Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf den Sender Russia Al-Youm betonte Maria Sacharowa, die Sprecherin des russischen Außenministeriums, dass Moskau in keiner Weise beabsichtige, die Frage einer Einmischung ausländischer Kräfte in die Ukraine zu erörtern. Sie nannte auch die Zustimmung der Vereinigten Staaten zum Verkauf von Raketen an die Ukraine einen widersprüchlichen Schritt, der im Widerspruch zu den Behauptungen Washingtons über den Wunsch nach einer politischen und friedlichen Lösung dieser Krise stehe. Sacharowa sagte: „Die Sicherheitsgarantien, die Selenskyj für die Ukraine wünscht, sind inakzeptabel und in der Tat ‚gefährliche Garantien‘ für Europa.“

Sie fügte hinzu, dass Lawrow Russland bei der bevorstehenden Sitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen im September vertreten werde. In einem anderen Teil ihrer Rede gab Sacharowa bekannt, dass Sergej Lawrow am 11. September an der neuen Runde des „strategischen Dialogs“ zwischen Russland und dem Golf-Kooperationsrat teilnehmen werde. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums fügte hinzu, dass Lawrow am Rande dieses Treffens bilaterale Gespräche mit seinen arabischen Amtskollegen führen werde.