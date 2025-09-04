Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf die Nachrichtenagentur TASS erklärte Kaja Kallas, die Außenpolitikchefin der Europäischen Union, heute, am Mittwoch, dass sie der Ansicht sei, dass das Treffen der Staats- und Regierungschefs Irans, Russlands, Chinas und Nordkoreas eine „direkte Herausforderung“ für die Weltordnung darstelle!

In einer Pressekonferenz, ohne Erklärungen zu der von ihr gemeinten Weltordnung inmitten der andauernden Verbrechen des zionistischen Regimes gegen das unterdrückte Volk von Gaza abzugeben, behauptete die Außenpolitikchefin der EU: „Die Tatsache, dass Präsident Xi heute in Peking an der Seite der Staats- und Regierungschefs Russlands, Irans und Nordkoreas steht, ist nicht nur eine antiwestliche Demonstration, sondern eine direkte Herausforderung für das internationale System!“

Kaja Kallas behauptete weiter in Bezug auf das Gipfeltreffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit und die bilateralen und multilateralen Treffen der Beamten am Rande dieses Gipfels in Peking, dass „dies Realitäten sind, mit denen Europa fertig werden muss!“