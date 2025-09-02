Darin schrieb Rosemary Kelanic für das US-Online-Magazin Responsible Statecraft: „Vier Jahre sind vergangen, seit die Vereinigten Staaten Afghanistan am 30. August 2021 verlassen haben. Dieser Abzug markierte das Ende einer fast 20 Jahre dauernden Besatzung, die als Beispiel für die endlose Ausweitung militärischer Missionen dienen kann.“

Laut ParsToday entwickelte sich die im Oktober 2001 als begrenzte Intervention zur Zerschlagung von al-Qaida in Afghanistan begonnene Operation zu einem unbegrenzten Einsatz, der die Vereinigten Staaten viel Geld kostete. In diesen Jahren wurden 2.334 US-Soldaten getötet und mehr als 20.000 weitere verletzt.

Die US-Politik in Afghanistan basierte auf Methoden wie der „Gründung einer Nation“ und der Demokratisierung eines Landes mit einer anderen Kultur und anderen politischen Bedingungen als im Westen. Letztlich führte diese Politik zum Scheitern. Diese Politik führte zu keinen grundlegenden Veränderungen der sozialen und politischen Strukturen Afghanistans.

Anstatt sich auf die Bedrohungen zu konzentrieren, denen sie in Afghanistan angeblich entgegenwirken wollten, beteiligten sich die USA an komplexen Projekten, die nicht nur erfolglos blieben, sondern auch enorme menschliche und finanzielle Kosten verursachten.

Diese Analyse rechtfertigt auch den Rückzug der USA aus Syrien und aus mehr als 10 afrikanischen Ländern. Sie zeigt, dass die USA ihre Präsenz in diesen Regionen vollständig reduzieren sollten.

Letztlich lässt sich sagen, dass die Politik der militärischen Präsenz der USA in anderen Ländern die Vernachlässigung echter Sicherheitsprioritäten widerspiegelt. Diese Fehleinschätzung führte nicht nur dazu, dass die USA ihre ursprünglichen Ziele nicht erreichten, sondern auch dazu, dass sie einen Großteil ihrer Ressourcen und Streitkräfte in einem endlosen und ineffektiven Krieg verschwendeten. Diese Erfahrungen sollten als Lehre für die zukünftige US-Politik in ähnlichen Krisen dienen.