Begehen zionistische Streitkräfte ihre Verbrechen in Gaza allein?

Wie IRNA berichtet, erklärte HRW, dass es belastbare Hinweise gebe, wonach US-Truppen an den Angriffen auf Gaza beteiligt seien.

In einem Bericht warnte die internationale Organisation, dass Angehörige der US-Streitkräfte aufgrund ihrer Zusammenarbeit mit israelischen Kräften bei der Begehung von Kriegsverbrechen in Gaza rechtlich zur Verantwortung gezogen werden könnten.

Sarah Yager, Leiterin des HRW-Büros in Washington, sagte, dass die direkte Beteiligung von US-Truppen an militärischen Operationen mit israelischen Kräften bedeute, dass die Vereinigten Staaten nach internationalem Recht als Konfliktpartei im bewaffneten Konflikt in Gaza gelten.

Yager fügte hinzu: „Das Völkerrecht betrachtet einen Staat, der einem anderen Staat wissentlich bei der Begehung schwerwiegender Verstöße gegen das Kriegsrecht und anderer Missbräuche hilft, als mitschuldig an diesen Verbrechen. Die Menschen in den USA sollten wissen, dass die von Washington an Israel gelieferten Waffen unmittelbar die in Gaza begangenen Verbrechen ermöglichen und die Vereinigten Staaten tief in die dokumentierten Verstöße gegen das Kriegsrecht verwickeln.“

Laut dem Bericht haben US-Beamte zugegeben, dass die Vereinigten Staaten seit Beginn des Gaza-Krieges im Oktober 2023 verwertbare Informationen an Israel weitergegeben haben, die zum Angriff auf Ziele in Gaza genutzt wurden. Zudem habe es umfangreiche Koordination, Planung und gemeinsame Aufklärung mit israelischen Kräften gegeben, um führende Persönlichkeiten der Hamas ins Visier zu nehmen.

Ein Teil des Berichts verweist auch auf Äußerungen US-amerikanischer Politiker, die Konsultationen mit dem Weißen Haus über die israelischen Angriffe erwähnten. So sagte beispielsweise der ehemalige US-Präsident Joe Biden im Oktober 2024: „Ich habe meinen Spezialkräften und Geheimdienstexperten den Befehl erteilt, gemeinsam mit ihren israelischen Partnern nach Yahya Sinwar und anderen Hamas-Führern zu suchen, die sich in Gaza versteckt halten. Mit unserer nachrichtendienstlichen Unterstützung haben die israelischen Kräfte unermüdlich die Hamas-Führung verfolgt.“

Nachdem die israelischen Streitkräfte am 18. März 2025 ihre Luftangriffe auf Gaza wieder aufgenommen hatten, erklärte die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, in einem Interview: „Die Angriffe Israels auf Gaza heute Abend wurden mit der Trump-Regierung und dem Weißen Haus abgestimmt.“ Zeitgleich berichtete das Gesundheitsministerium in Gaza, dass in jener Nacht über 400 Menschen, überwiegend Frauen und Kinder, getötet wurden.

Der HRW-Bericht betont, dass israelische Streitkräfte im laufenden Krieg in Gaza Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Handlungen mit Völkermordcharakter begangen haben. Er stellt zudem fest, dass die aktuelle US-Regierung nicht nur keinen Druck zur Beendigung dieser Verstöße ausgeübt, sondern mit ihren Äußerungen und Handlungen die illegalen Aktivitäten der israelischen Streitkräfte unterstützt oder sich daran beteiligt hat.

Der Bericht führt weiter aus, dass sowohl die Biden- als auch die zweite Trump-Regierung umfangreiche Waffenlieferungen und Sicherheitsunterstützung an Israel ermöglicht haben. Nach Angaben des Security Assistance Monitor des Center for International Policy haben die Vereinigten Staaten zwischen Oktober 2023 und Mai 2025 mindestens 4,17 Milliarden US-Dollar an Waffen an Israel geliefert.