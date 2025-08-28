Europäische Troika steht kurz davor, UN-Sanktionen gegen Iran wieder in Kraft zu setzen

Nach einem Bericht der internationalen Nachrichtenagentur AhlulBayt (ABNA) gaben vier Diplomaten bekannt, dass die Länder der europäischen Troika (Großbritannien, Frankreich und Deutschland) wahrscheinlich am morgigen Donnerstag den Prozess zur Wiedereinführung der UN-Sanktionen gegen den Iran einleiten werden. Diese Länder hoffen jedoch, dass der Iran innerhalb von 30 Tagen Zusagen bezüglich seines Atomprogramms machen wird, die sie davon überzeugen, praktische Maßnahmen aufzuschieben.

In diesem Zusammenhang erklärte ein Sprecher des deutschen Außenministeriums heute, am Mittwoch, dass Frankreich, Großbritannien und Deutschland weiterhin bereit seien, den Mechanismus zur Wiedereinführung der UN-Sanktionen zu aktivieren. Diese Haltung wurde nach einem trilateralen Treffen mit dem Iran in Genf am Dienstag eingenommen, das darauf abzielte, die diplomatischen Bemühungen um das iranische Atomprogramm wiederzubeleben.

Der deutsche Sprecher fügte auf einer Pressekonferenz hinzu, dass trotz des fehlenden endgültigen Ergebnisses in den Verhandlungen die Option der Sanktionswiederaufnahme weiterhin auf dem Tisch liege, die drei europäischen Länder jedoch weiterhin versuchen würden, eine diplomatische Lösung zu finden.

Irans Engagement für die Diplomatie

Der stellvertretende Außenminister der Islamischen Republik Iran, Kazem Gharibabadi, betonte am Dienstag die Verpflichtung seines Landes zur Diplomatie und zu einer für beide Seiten vorteilhaften Lösung. Er sagte, dass es nun an der Zeit sei, dass die europäische Troika und der Sicherheitsrat eine richtige Entscheidung treffen.

Er fügte hinzu, dass die Parteien ihre Ansichten zur Resolution 2231 des Sicherheitsrates erörtert hätten, die das Atomabkommen von 2015 zwischen dem Iran und den Weltmächten unterstützt.

Das Treffen in Genf diente der Prüfung der westlichen Forderungen nach einer Wiederaufnahme der Inspektionen der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) an den iranischen Nuklearanlagen. Ziel war es, den diplomatischen Weg wiederzubeleben, um entweder eine Einigung zu erzielen oder mit der Wiedereinführung der Sanktionen konfrontiert zu werden, die gemäß dem Abkommen von 2015 aufgehoben worden waren.

Frist und Rückkehr der Inspektoren

Anfang dieses Jahres hatten die europäischen Länder mit den USA vereinbart, dass der Auslösemechanismus aktiviert würde, falls der Iran bis Ende August nicht auf bestimmte Bedingungen eingeht. Zu diesen Bedingungen gehörten die Wiederaufnahme der Verhandlungen mit den USA, die Gewährung des Zugangs für IAEO-Inspektoren zu den iranischen Nuklearanlagen und die Klärung des Status von über 400 Kilogramm hochangereichertem Uran.

Rafael Grossi, der Generaldirektor der Internationalen Atomenergie-Organisation, gab heute, am Mittwoch, bekannt, dass die Inspektoren der IAEO nach einer mehr als 7-wöchigen Abwesenheit in den Iran zurückgekehrt seien und beabsichtigten, ihre Aktivitäten wieder aufzunehmen.

Im Gegensatz dazu betonte der Außenminister der Islamischen Republik Iran, Abbas Araghchi, dass die Einreise der IAEO-Inspektoren in das Land auf Beschluss des Obersten Nationalen Sicherheitsrates erfolgt sei und ihr Ziel die Überwachung des Brennstoffwechselprozesses im Kraftwerk Bushehr gewesen sei.

Er betonte, dass entgegen den Behauptungen einiger Parlamentarier das vom Parlament verabschiedete Gesetz nicht verletzt worden sei. Nach diesem Gesetz ist die Zusammenarbeit mit der IAEO an eine Entscheidung des Obersten Nationalen Sicherheitsrates gebunden, und alle Anfragen der IAEO müssen an diesen Rat verwiesen werden.

Dennoch protestierten heute, am Mittwoch, einige iranische Parlamentarier gegen die Genehmigung von Inspektionen im Kraftwerk Bushehr und im Teheraner Forschungszentrum. Sie hielten dies für einen Verstoß gegen das vom Parlament verabschiedete Gesetz. Dieses Gesetz, das am 26. Juni verabschiedet und vom Wächterrat bestätigt wurde, verpflichtet die Regierung, die Einreise von IAEO-Inspektoren zu verhindern und alle Inspektionsaktivitäten auszusetzen. Der Iran hat der IAEO vorgeworfen, sich an Spionageaktivitäten zu beteiligen und die Voraussetzungen für israelische und amerikanische Angriffe zu schaffen.