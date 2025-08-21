Trumps Vizepräsident: Die Sicherheit der Ukraine wird auf den Schultern der Europäer liegen

Laut der Nachrichtenagentur Abna betonte J. D. Vance, Vizepräsident der Vereinigten Staaten, in einem Interview mit Fox News, dass die Ukraine langfristige Garantien für die Wahrung ihrer territorialen Integrität anstrebe und sicherstellen wolle, dass sie nicht erneut der russischen Aggression ausgesetzt werde.

Vance fügte hinzu: „Die Russen wollen Teile der Ukraine kontrollieren; einen Großteil, der bereits besetzt ist, und einen anderen Teil, der noch nicht besetzt ist.“

In einem anderen Teil seines Interviews bemerkte er: „Der größte Teil der Last für die Sicherheit der Ukraine wird auf den Europäern liegen.“

Der Vizepräsident der Vereinigten Staaten kommentierte auch den Einstieg von Elon Musk in die Gründung einer dritten politischen Partei in den USA und sagte: „Ich denke, es wäre ein Fehler für Musk, diesen Weg fortzusetzen.“

Vance betonte, dass er keine Gespräche mit Musk oder anderen Geldgebern über die Präsidentschaftswahlen 2028 in den USA geführt habe.

US-Medien: Die Rolle der USA bei den Sicherheitsgarantien für die Ukraine wird begrenzt sein

In diesem Zusammenhang berichtete die Nachrichten-Website Politico unter Berufung auf einen europäischen Beamten, dass ein Pentagon-Beamter einigen Verbündeten mitgeteilt habe: „Washington beabsichtigt, bei der Gewährung von Garantien für die Ukraine eine begrenzte Rolle zu spielen.“

Laut den Beamten, die mit Politico sprachen, haben diese Äußerungen der Amerikaner bei den Verbündeten Besorgnis ausgelöst, da Trump sich auf die Rolle Europas verlässt, um einen langfristigen Frieden zu gewährleisten.

Andererseits schrieb auch das Wall Street Journal unter Berufung auf einen Beamten in Trumps Regierung, dass er und sein Team versuchen, ein bilaterales Treffen zwischen russischen und ukrainischen Beamten zu arrangieren.

Laut diesem Bericht ist dieses Treffen zwischen russischen und ukrainischen Beamten geplant, um das Töten zu stoppen und den Krieg zu beenden.