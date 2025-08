Vatikan fordert Erklärung des zionistischen Regimes zum Angriff auf eine Kirche in Gaza

Laut der Nachrichtenagentur AhlulBayt (AS) – Abna – äußerte der Vatikan Zweifel an den Äußerungen von Beamten des zionistischen Regimes bezüglich des Angriffs auf die katholische Kirche im Gazastreifen, den sie als „unbeabsichtigten Fehler“ bezeichneten, und forderte eine offizielle und vollständige Erklärung dazu.

Die Angriffe auf Kirchen und christliches Eigentum in Gaza offenbaren den Versuch des zionistischen Regimes, die palästinensische Gesellschaft zu zerreißen und das Projekt der Zwangsumsiedlung durch Krieg und Hunger zu vollenden. Kampfflugzeuge des zionistischen Regimes griffen am Donnerstag die Kirche der Heiligen Familie im Zentrum von Gaza-Stadt direkt an, was zum Tod und zur Verwundung mehrerer Personen, darunter des Priesters dieser Kirche, führte und massive Schäden am Gebäude verursachte.

In diesem Zusammenhang erklärte Kardinal „Pietro Parolin“, einer der ranghöchsten Vatikanvertreter, in einem Interview mit dem italienischen Sender „Rai“: „Angesichts der Berichte über drei Tote beim Angriff auf die Kirche der Heiligen Familie in Gaza-Stadt und neun weitere Verletzte, darunter der italienische Priester der Kirche, erfordert das Geschehene eine vollständige Erklärung Israels.“

Laut der palästinensischen Nachrichtenagentur „Ma'an“ sagte Parolin: „Die Reaktionen und Erklärungen, die Israel bisher veröffentlicht hat, waren nicht ausreichend und entsprachen nicht dem Ausmaß des Geschehens, und es ist völlig legitim, dass wir bezweifeln, dass das Geschehene nur ein militärischer Fehler war.“

Vor diesem Interview hatten Papst Leo XIV., das Oberhaupt der Katholiken weltweit, und Benjamin Netanjahu, Premierminister des zionistischen Regimes, ein Telefongespräch über das Geschehene geführt, dessen Details bisher nicht veröffentlicht wurden.

Der Vatikan betonte in einer Erklärung: „Angriffe auf Gebetsstätten sind ein schwerwiegender Verstoß gegen das internationale humanitäre Recht, und wir fordern Respekt vor Gebetsstätten und die Gewährleistung des Schutzes des Lebens von Zivilisten unter allen Umständen.“