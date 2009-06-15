Iran entschärt Sprengsatz auf Inlandsflug

Wenige Minuten nach dem Start bemerkte ein Mitglied der Kabinenbesatzung auf einem Flug von Kish nach Tehran am Samstag, auf einer Toilette einen selbstgebastelten Sprengsatz, das berichtete die Fars News Agency. Nach einer Notlandung auf dem Flughafen Ahwaz konnten alle 131 Passagiere erfolgreich evakuiert werden, worauf eilig das Entschärfungsteam anrückte. Sicherheitsbeamte halten ihre Augen zur Zeit offen, vor allem seitdem am Donnerstag die feigen Terroranschläge von Zahedan im Südostiran für Wut und Fassungslosigkeit gesorgt hat. Mindestens 25 Menschen wurden bei den Anschlägen getötet und 125 Weitere verletzt, als die Terroristen aus Pakistan stammend die Amir Al Momenin-Moschee zerstörten. Die in Pakistan ansäßige Terrororganisation Jundullah Gruppe hat die Verantwortung für die Terroranschläge von Zahedan übernommen.Obwohl die Amerikaner es bestreiten konnten der Terrorgruppe Verbindungen nach Washington nachgesagt werden. Selbst in einem Bericht von ABC aus dem Jahre 2007, berichtete der Sender darüber dass pakistanische und auch amerikansiche Geheimdienste durch die Unterstützung der Jundullah in Pakistan den Sturz der iranischen Regierung erreichen will. Demnach sollen Milizen der Jundullah aufgefordert worden sein, iranische Beamte zu entführen und diese vor laufender Kamera zu enthaupten. Ein Journalist, Seymour Hersh hat ebenfalls im Juli letzten Jahres die 400 Millionen Dollarhilfe George Bushs enttarnt, welche für die Destabilisierung im Iran vorgesehen sind.