Macron übersteht Vertrauensabstimmung

Das bedeutet, es muss eine größere Zahl an Abweichlern unter den konservativen Republicains gegeben haben, als angenommen. Die Regierung hatte sie mit milliardenschweren Zugeständnissen umworben.



278 Abgeordnete stimmten für den Misstrauensantrag und damit neun zu wenig für eine Absetzung der Regierung. Ein zweiter Antrag der rechtsextremen Politikerin Le Pen erhielt nur 94 Ja-Stimmen.

Die Sprecherin der Regierungsfraktion, Violette Spillebout, räumte ein, dass das knappe Ergebnis "ein schwieriger Moment" sei. "Wir werden innerhalb der Fraktion und der Regierungsmehrheit darüber sprechen müssen, wie es nun in der Nationalversammlung weitergehen wird", sagte sie.

Damit ist die Rentenreform endgültig verabschiedet. Durch die Reform steigt in Frankreich das Renteneintrittsalter von 62 auf 64 Jahre. Wer für eine volle Rente nicht lange genug eingezahlt hat, arbeitet aktuell in der Regel länger als bis 62.







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