Von der Leyen steht wegen EU-Impfstrategie vor dem Rücktritt

Wie die Ahlulbayt Nachrichtenagentur ABNA berichtet, Von der Leyen gab gegenüber dem Parlament zu, dass die Zulassung von Impfstoffen in der EU zu langsam sei. Sie hätte sich auch beinahe dafür entschuldigt, dass sie in Irland beinahe Grenzkontrollen eingeführt hätte, die den Friedensprozess des Landes hätten destabilisieren können. Es war Teil eines Plans zur Kontrolle der Ausfuhr von in der EU hergestellten Impfstoffen.

Diese Botschaft wurde von irischen Mitgliedern des Europäischen Parlaments nicht sehr gut aufgenommen. Fiasko, Skandal, Katastrophe und unvertretbar waren unter den Worten, die zur Beschreibung der Einführung von Impfstoffen in der EU verwendet wurden. Einige behaupten, die Probleme seien aufgrund einer Mischung aus Ignoranz und Arroganz entstanden.

Alle sind sich einig, dass die Wirtschaft des Blocks zum Scheitern verurteilt ist, wenn die Europäische Kommission und die EU-Regierungen die Impfstrategie nicht auf den richtigen Weg bringen können. Neue Varianten von COVID-19 erhöhen Unsicherheit und Angst. Sie unterstreichen die dringende Notwendigkeit, die Impfung zu verstärken, sagen die Abgeordneten.

Zu Beginn dieser Debatte wiederholte Von der Leyen ihren Ehrgeiz, 70% der EU-Bevölkerung vor dem 1. September impfen zu lassen. Eine Reihe von Gesetzgebern beschrieb dies als Wunschdenken. Einer sagte, es sei völlig unrealistisch.

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