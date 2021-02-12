Von der Leyen steht wegen EU-Impfstrategie vor dem Rücktritt

Vierundzwanzig Prozent der in Großbritannien lebenden Erwachsenen haben bereits einen COVID-19-Impfstoff erhalten, in der EU mit 27 Ländern sind es jedoch nur drei Prozent. Die Leiterin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, wurde zu diesem Thema im Europäischen Parlament befragt.
Wie die Ahlulbayt Nachrichtenagentur ABNA berichtet, Von der Leyen gab gegenüber dem Parlament zu, dass die Zulassung von Impfstoffen in der EU zu langsam sei. Sie hätte sich auch beinahe dafür entschuldigt, dass sie in Irland beinahe Grenzkontrollen eingeführt hätte, die den Friedensprozess des Landes hätten destabilisieren können. Es war Teil eines Plans zur Kontrolle der Ausfuhr von in der EU hergestellten Impfstoffen.