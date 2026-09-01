Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, schrieb Ismail Baghai, Sprecher des Außenministeriums, in seinem Account in einem sozialen Netzwerk als Reaktion auf die Erklärung der Europäischen Union zur Unterstützung des Wirtschaftskrieges Amerikas gegen den Iran: Der französische Schriftsteller Étienne de La Boétie enthüllt in seiner Abhandlung mit dem Titel „Abhandlung über die freiwillige Knechtschaft“ eine grundlegende Wahrheit über die Wegbereiter von Despotismus und Herrschaft: Herrschaft ist nicht nur ein Produkt von Gewalt, sondern wird oft durch die Unterwerfung derjenigen geformt, die zu unabhängigem Handeln fähig sind.

Er fügte hinzu: Europa kann nicht länger von „strategischer Autonomie“ sprechen, während es sich praktisch auf die Rolle eines Vollstreckers der Befehle Washingtons reduziert hat.

Baghai wies darauf hin: Strategische Autonomie wird nicht durch pompöse Erklärungen erreicht, sondern durch die Demonstration des Willens und der Fähigkeit zu unabhängigen und verantwortungsvollen Entscheidungen, selbst wenn diese Entscheidungen nicht mit der Position einer größeren Macht übereinstimmen.

Der Sprecher des Außenministeriums stellte fest: Europa muss eine Wahl treffen: entweder ein unabhängiger Akteur sein oder sich so sehr an das Echo der Politik eines anderen gewöhnen, dass es dieses Echo mit Unabhängigkeit verwechselt.