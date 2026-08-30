Trumps Sohn bleibt nach Morddrohungen zu Hause

Wie die Agentur Abna unter Berufung auf die New York Post berichtet, lebt Baron Trump, der Sohn des US-Präsidenten Donald Trump, der in sein drittes Lebensjahrzehnt eintritt, unter strengen Sicherheitsvorkehrungen und fernab der Öffentlichkeit – eine Situation, die offenbar eine Reaktion auf die Atmosphäre politischer Gewalt darstellt, einschließlich mehrerer angeblicher Attentatsversuche auf seinen Vater.

Eine erfahrene und dem Trump-Umfeld nahestehende Persönlichkeit sagte über Baron, der kürzlich sein zweites Studienjahr an der New York University abgeschlossen hat und den grössten Teil des Sommers mit seiner Mutter Melania Trump im Trump-National-Golfclub in Bedminster, New Jersey, verbrachte, gegenüber der New York Post: «Er geht nicht raus.»

Eine andere Quelle behauptete: «Dieser Junge ist sehr zurückgezogen geworden.»

Die New York Post behauptete zudem, dass Donald Trump seit Juli 2024 mindestens drei Attentatsversuche überlebt habe, doch sein jüngster Sohn sei ebenfalls nicht vor Feinden sicher.