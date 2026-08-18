Iraqi: Unsere kurdischen Freunde sollten wachsam sein gegenüber Tricks mit falscher Flagge

Laut der Nachrichtenagentur ABNA schrieb Seyyed Abbas Araghchi, Außenminister unseres Landes, auf seinem Account in einem sozialen Netzwerk: „Nichts rechtfertigt den unvernünftigen Angriff auf das Büro von Premierminister Barzani. Unsere kurdischen Freunde sollten wachsam sein gegenüber Tricks mit falscher Flagge, die mit dem Ziel entworfen werden, Zwietracht zwischen den Nachbarn zu säen.“

Er fügte hinzu: „Wir haben unsere kurdischen Freunde gegen Saddam und den IS unterstützt und sind dankbar für die Sicherheit, die sie an unserer Grenze gewährleisten.“