Generalleutnant Abdollahi: Der Generalstab der Streitkräfte Irans ist umfassend und vollständig bereit, die IRGC zu unterstützen

Laut ABNA heißt es in der Botschaft von Generalleutnant Abdollahi: „Ich würdige den unermüdlichen und geschichtsprägenden Einsatz der IRGC auf verschiedenen Gebieten des Schutzes der Islamischen Revolution in den Bereichen Verteidigung, Sicherheit und der Beseitigung von Unterentwicklung und betone die vollständige und umfassende Bereitschaft des Generalstabs der Streitkräfte, dieses revolutionäre und volksnahe Organ zu unterstützen, zu begleiten und strategisch zu fördern.“