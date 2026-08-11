Laut ABNA heißt es in der Botschaft von Generalleutnant Abdollahi: „Ich würdige den unermüdlichen und geschichtsprägenden Einsatz der IRGC auf verschiedenen Gebieten des Schutzes der Islamischen Revolution in den Bereichen Verteidigung, Sicherheit und der Beseitigung von Unterentwicklung und betone die vollständige und umfassende Bereitschaft des Generalstabs der Streitkräfte, dieses revolutionäre und volksnahe Organ zu unterstützen, zu begleiten und strategisch zu fördern.“
Generalleutnant Abdollahi: Der Generalstab der Streitkräfte Irans ist umfassend und vollständig bereit, die IRGC zu unterstützen
11 August 2026 - 17:44
News ID: 1851509
Source: ABNA
Der Chef des Generalstabs der Streitkräfte Irans betonte in einer Botschaft, in der er Generalleutnant Vahidi zu seiner Ernennung zum Oberbefehlshaber der IRGC gratulierte, die vollständige und umfassende Bereitschaft des Generalstabs, dieses revolutionäre und volksnahe Organ zu unterstützen, zu begleiten und strategisch zu fördern.
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