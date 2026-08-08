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Politikwissenschaftler: Die amerikanische Militäroption gegen den Iran war ergebnislos

8 August 2026 - 18:31
News ID: 1850270
Source: ABNA
Politikwissenschaftler: Die amerikanische Militäroption gegen den Iran war ergebnislos

Ein bekannter Politikwissenschaftler räumte die Wirkungslosigkeit der amerikanischen Militäroption gegen den Iran ein.

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al Jazeera berichtet, betonte Muhammad al-Sharqawi, Professor für internationale Konfliktlösung und bekannter Politikwissenschaftler, dass die Militäroption die von den USA angestrebten Ziele gegenüber dem Iran nicht habe erreichen können.

Er fügte hinzu: «Donald Trump, der Präsident der USA, ist zu dem Schluss gekommen, dass allein der Einsatz von Gewalt und Macht die Realitäten vor Ort nicht verändern kann.»

Al-Sharqawi erklärte: «Das Abkommen zwischen Teheran und Maskat könnte sich vorübergehend auf die Führung dieses Krieges und Konflikts auswirken.»

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