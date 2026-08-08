Politikwissenschaftler: Die amerikanische Militäroption gegen den Iran war ergebnislos

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al Jazeera berichtet, betonte Muhammad al-Sharqawi, Professor für internationale Konfliktlösung und bekannter Politikwissenschaftler, dass die Militäroption die von den USA angestrebten Ziele gegenüber dem Iran nicht habe erreichen können.

Er fügte hinzu: «Donald Trump, der Präsident der USA, ist zu dem Schluss gekommen, dass allein der Einsatz von Gewalt und Macht die Realitäten vor Ort nicht verändern kann.»

Al-Sharqawi erklärte: «Das Abkommen zwischen Teheran und Maskat könnte sich vorübergehend auf die Führung dieses Krieges und Konflikts auswirken.»