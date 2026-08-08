Jemen: Saudische Militärs werden in unserem Visier sein

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Masirah berichtet, betonte Hazam al-Asad, Mitglied des Politbüros der jemenitischen Ansarullah-Bewegung: «Die aggressiven Kräfte Saudi-Arabiens, ihre Stützpunkte und Söldner auf jemenitischem Boden werden ins Visier unserer Kräfte geraten und keine Sicherheit genießen.»

Er fügte hinzu: «Die Operationen der jemenitischen Streitkräfte finden im Rahmen der Verteidigung der legitimen Rechte des Volkes dieses Landes, der Aufhebung der Blockade und der Verteidigung der Souveränität statt.»

Al-Asad erklärte: «Die jemenitischen Streitkräfte sind gezwungen, gegen jeden zu kämpfen, der sich gegen das jemenitische Volk erhebt. In dieser Schlacht wird jede aggressive Partei, unabhängig von ihrer Nationalität, angegriffen.»

Er sagte: «Saudi-Arabien hat eine militärische Präsenz im Jemen und in der Provinz Marib, und die USA unterstützen diese Präsenz. Washington hat über seinen Botschafter und den Kommandeur des Zentralkommandos in Zusammenarbeit mit Riad versucht, saudische Stützpunkte auf jemenitischem Boden zu errichten und Takfiri-Gruppen anzuwerben.»