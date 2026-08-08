Die jüngste Operation diente der Vereitelung der militärischen Versorgung Saudi-Arabiens

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf den Sender Al-Mayadeen berichtet, erklärte das Politische Büro der Ansarullah-Bewegung (Jemen): «Die jüngste Sonderoperation der Streitkräfte unseres Landes war eine präventive Maßnahme, um die militärischen Versorgungen und Planungen Saudi-Arabiens gegen den Jemen zu vereiteln.»

In dieser Erklärung heißt es auch, dass die jüngsten Aktivitäten gegen den Jemen im Rahmen saudischer Richtlinien und mit offensichtlicher Unterstützung und Finanzierung durch Riad durchgeführt werden.

Das Politische Büro der Ansarullah betonte abschließend, dass die Politik des «Vorwärtsflüchtens» und die Missachtung der Forderungen des jemenitischen Volkes durch Saudi-Arabien für Riad keine Ergebnisse bringen werden.

In der vergangenen Nacht führten die jemenitischen Streitkräfte Raketen- und Drohnenangriffe auf mehrere saudische Kommandozentralen durch, bei denen nach Angaben des Verteidigungsministeriums der abtrünnigen jemenitischen Regierung 17 Militärangehörige, darunter mehrere Offiziere, getötet wurden.