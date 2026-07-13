Heftige Explosionen auf Stützpunkten der US-Besatzer in Kuwait und Jordanien

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Medien berichtet, erschütterten Explosionen die Stützpunkte der US-Besatzer in Kuwait, und das Echo dieser Explosionen war im Irak zu hören.

Zuvor hatten Medien bereits über heftige Explosionsgeräusche auf dem US-Militärstützpunkt «Muwaffaq as-Salti» in Jordanien sowie über Explosionen im Zusammenhang mit der Fünften US-Flotte in Bahrain berichtet.

Laut diesem Bericht löste ein Raketenangriff auf den Stützpunkt «Muwaffaq as-Salti» in Jordanien gewaltige Explosionen und erdbebenähnliche Erschütterungen auf dem Stützpunkt aus.

Berichten zufolge wurde auch der Flugbetrieb am Flughafen Amman eingestellt.

Das Nachrichtenportal «Filastin al-Aan» berichtete ebenfalls, dass weitere Explosionen den Stützpunkt «König Hussein» in Jordanien erschütterten.

Der Fernsehsender «Al-Ghadir» berichtete ebenfalls, dass Explosionen die US-Stützpunkte in Bahrain erschütterten.

«Filastin al-Aan» berichtete ebenfalls über heftige Explosionen in Bezug auf die Fünfte US-Flotte in Bahrain und fügte hinzu, dass Raketen zwei Ziele auf dem US-Militärstützpunkt in Bahrain getroffen hätten.

Das bahrainische Innenministerium gab in einer offiziellen Erklärung bekannt, dass in dem Land Warnsirenen aktiviert wurden, und forderte die Bürger auf, Ruhe zu bewahren und die Sicherheitshinweise zu befolgen.

In der offiziellen Erklärung des bahrainischen Innenministeriums, die im sozialen Netzwerk X veröffentlicht wurde, wurden alle Bürger und ansässigen Ausländer aufgefordert, Ruhe zu bewahren, sich zu sicheren Orten zu begeben und die Nachrichten sowie ergänzende Mitteilungen ausschließlich über offizielle Quellen und Medien des Landes zu verfolgen.

Die bahrainischen Behörden haben noch keine weiteren Einzelheiten zur genauen Ursache dieser Ereignisse (möglicherweise Manöver oder Notfall) bekannt gegeben.

Die Angriffe der Revolutionsgarden auf die Stellungen und Stützpunkte der US-Besatzer in der Region erfolgen als Reaktion auf die Aggression der US-Streitkräfte gegen Gebiete Irans.