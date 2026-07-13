Erklärung der Hisbollah zum Tod des ehemaligen Emirs von Katar

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Mayadeen berichtet, sprach die libanesische Hisbollah gestern Hamad bin Chalifa Al Thani, dem ehemaligen Emir von Katar, ihr Beileid aus und würdigte seine Haltung zur Unterstützung des Libanon, seines Volkes und des Widerstands in verschiedenen Perioden sowie seine Besuche im südlichen Vorort von Beirut und in der Stadt Bint Dschbeil.

In der von der Hisbollah veröffentlichten Erklärung heißt es: «Der verstorbene Emir Katars spielte eine herausragende Rolle bei der Unterstützung des Libanon und der Solidarität mit seinem Volk in schwierigen Zeiten, insbesondere bei der Unterstützung der Widerstandskräfte während der Aggression des zionistischen Regimes im Jahr 2006. Er leistete auch wohltätige Hilfe für den Wiederaufbau der zerstörten Dörfer.»

Die libanesische Hisbollah würdigte die Haltung des verstorbenen Emirs von Katar zur Unterstützung der wichtigen Anliegen der arabischen und islamischen Länder, an erster Stelle die Palästina-Frage und die Rechte des palästinensischen Volkes gegenüber den zionistischen Besatzern.