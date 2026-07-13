Der Tadel gegen Iran für die Selbstverteidigung gegen Aggression ist unverantwortlich und unangebracht

Wie die Nachrichtenagentur berichtet, schrieb Ismail Bakai, Sprecher des Außenministeriums, auf seiner persönlichen Seite als Reaktion auf die Besorgnis des UN-Sprechers über das, was dieser als «militärische Auseinandersetzung» und Angriffe Irans gegen Länder der Region und Schiffe beschrieben hat, im Netzwerk X:

«Sehr geehrter Herr Sprecher! Diese Situation ist keine "militärische Auseinandersetzung", sondern die Fortsetzung der offensichtlichen militärischen Aggression, die am 28. Februar von den USA und dem zionistischen Regime gegen Iran begonnen wurde.

Iran hat niemanden angegriffen; die Schläge Irans gegen Stützpunkte und militärische Einrichtungen der USA am südlichen Ufer des Persischen Golfs sind die Ausübung des inhärenten Rechts auf legitime Selbstverteidigung gemäß dem Völkerrecht.

Sie sollten von den Ländern, die den USA ihr Territorium und ihre Stützpunkte zur Verfügung stellen, verlangen, dass sie die Nutzung ihres Territoriums durch die USA zur Vorbereitung eines Angriffs auf Iran verhindern.

Es ist unverantwortlich, anstatt die Angreifer für ihre groben Verstöße gegen das Völkerrecht zur Rechenschaft zu ziehen, Iran für seine Selbstverteidigung zu tadeln.

Übrigens lautet die korrekte Bezeichnung "Persischer Golf"; bitte beachten Sie die einschlägigen Richtlinien der Vereinten Nationen, einschließlich der Rundschreiben vom 18. August 1994 und 14. Mai 1999, die die Verwendung des vollständigen Namens "Persischer Golf" vorschreiben.»