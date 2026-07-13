Drohnenangriffe der Armee auf US-Stützpunkte in der Region

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, teilte die Öffentlichkeitsabteilung der Armee der Islamischen Republik Iran in einer Erklärung mit, dass die Armee Drohnenangriffe auf US-Stützpunkte in der Region durchgeführt habe.

Der Wortlaut der Erklärung lautet wie folgt:

„Als Reaktion auf die wiederholten illegalen Angriffe der USA gegen unser Land wurden vor wenigen Stunden, im Rahmen einer neuen Runde von Drohnenangriffen der Armee der Islamischen Republik Iran, die Stellungen der US-Streitkräfte, Luftverteidigungs- und Raketensysteme, Bunker und Versorgungshallen der terroristischen US-Armee in Kuwait durch Zerstörungsdrohnen der Armee getroffen.

Die Armee der Islamischen Republik Iran verurteilt die wiederholten Angriffe des amerikanischen Feindes auf einige militärische Einrichtungen, zivile Infrastruktur und die Bevölkerung sowie die grobe Verletzung der grundlegenden Prinzipien der UN-Charta und betont: Mit der Entschlossenheit und dem festen Willen der Streitkräfte und mit aller Macht werden wir keinen Augenblick zögern, die Souveränität, territoriale Integrität und Unabhängigkeit Irans sowie unsere lieben Landsleute gegen jede Aggression des Feindes zu verteidigen.“