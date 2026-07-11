Die großartige Beisetzung des Märtyrerführers offenbarte die Authentizität und Tiefe des Glaubens der irakischen Nation

Laut der Internationalen Nachrichtenagentur der Ahl al-Bayt (ABNA) – die Ahl-al-Bayt-Versammlung (Friede sei mit ihm) im Irak betonte in einer Erklärung anlässlich der großartigen Beisetzung des reinen Körpers des Märtyrerführers der Islamischen Revolution, dass dieses historische Ereignis die Authentizität und Tiefe des Glaubens der irakischen Nation offenbarte.

Die Iraker hinterließen mit ihrer bewussten millionenschweren Präsenz eine historische Position, die über geografische Grenzen hinausging, und übermittelten der Welt eine klare Botschaft, dass die authentische islamische Ummah, auch wenn ihre Länder zahlreich sind, in Prinzipien und großen Fragen eine geeinte Gemeinschaft bleibt und dass Versuche, Zwietracht zu säen und sie von ihren Führern und Symbolen zu trennen, angesichts des Bewusstseins und der Standhaftigkeit der Nationen scheitern.

Diese großartige Volkspräsenz zeigte die Tiefe der Verbundenheit der Söhne Iraks mit der weisen religiösen Autorität (Marji'iya), ihr Festhalten am authentischen Weg und ihre Treue zu seinem Ansatz beim Schutz der Religion und der Ummah. Diese Zeremonie bewies auch das Scheitern des «soften Krieges», den die USA und das zionistische Regime unter Beteiligung einiger Golfstaaten und unter Nutzung enormer medialer, kultureller und politischer Ressourcen entfacht hatten.

Die Ahl-al-Bayt-Versammlung (Friede sei mit ihm) im Irak, die den Söhnen der irakischen Nation, die dem Ruf der Treue folgten und mit ihrer großartigen und bewussten Präsenz eine historische und unvergessliche Szene schufen, Dank und Anerkennung ausspricht, würdigt alle Delegationen, Institutionen, Prozessionen (Mukab), Persönlichkeiten und Organisationen, die zum Erfolg dieser historischen Beisetzung beigetragen haben.