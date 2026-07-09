Peseschkian dankte dem Volk für die historische Teilnahme an der Trauerfeier für den gefallenen Führer

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, beschrieb Masud Peseschkian, der Präsident, in dieser Botschaft die begeisterte Teilnahme des Volkes in Teheran, Qom, Maschhad, Nadschaf und Kerbela als einen seltenen Ausdruck von Loyalität, Zusammenhalt und tiefer Verbundenheit der Nation mit den Idealen der Islamischen Revolution und betonte, dass diese gewaltige Präsenz nicht nur die Verabschiedung des Leichnams eines Führers war, sondern sie als Erneuerung des Bündnisses der iranischen Nation mit dem Weg der Würde, Unabhängigkeit, Gerechtigkeit und des Fortschritts bezeichnete.

Der Präsident würdigte ferner die Rolle verschiedener Bevölkerungsschichten, der religiösen Autoritäten und Gelehrten, der Hilfskräfte, der Medienvertreter und aller an der Ausrichtung dieses historischen Ereignisses Beteiligten, dankte für die breite innerstaatliche und internationale Solidarität bei der Ehrung des gefallenen Führers und betonte die Notwendigkeit, das große Kapital der Einheit und des nationalen Zusammenhalts zu bewahren.

Peseschkian dankte besonders der Regierung, dem Volk und den Verantwortlichen des befreundeten und brüderlichen Landes Irak, den Scheichs und Stammesführern, den heiligen Schreinen, den Prozessionsorganisatoren (Mokab), den Dienern der heiligen Stätten (Atabat) und allen Beteiligten, die durch die Mobilisierung aller Kapazitäten und Mittel ihres Landes die Voraussetzungen für die würdevolle Durchführung der Abschieds- und Trauerzeremonien im heiligen Nadschaf und in der heiligen Kerbela schufen, und bezeichnete diese Solidarität als einen leuchtenden Ausdruck der brüderlichen und strategischen Beziehungen zwischen der Islamischen Republik Iran und dem Irak sowie als Symbol der Einheit der islamischen Umma.