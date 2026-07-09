Wir haben eine neue Ära unter der Führung von Ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei begonnen

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, heißt es in der Botschaft von Mohammad Reza Aref, dem ersten Vizepräsidenten, die heute Abend (Donnerstag) veröffentlicht wurde und an das edle, geduldige und heldenhafte Volk des islamischen Iran gerichtet ist: In der Geschichte eines jeden Landes kommen Momente, in denen die Standhaftigkeit einer Nation in der größten Trauer auf die Probe gestellt wird. Ihre beispiellose, ozeanische und bedeutungstiefe Teilnahme an der zweitägigen herzzerreißenden Abschiedszeremonie für den Imam-Märtyrer der Umma im Teheraner Mosalla, am großartigen Trauerzug in Teheran und Qom, dann an der historischen Erneuerung des Bundes der islamischen Umma im heiligen Nadschaf und im erhabenen Kerbela und schließlich am Umlauf und der Bestattung in seiner ewigen Ruhestätte im heiligen Schrein von Ali ibn Musa al-Rida (Friede sei mit ihm) ist die leibhaftige Verkörperung der herausragenden Loyalität einer Nation, die die Welt in Bewunderung und Erstaunen versetzte, und zweifellos ist der Name „Nation von Imam Hossein (Friede sei mit ihm)“ der würdigste Name für diese einzigartige Nation.

Aref fügte hinzu: Das mächtige Iran segelte unter der Führung des Imam-Märtyrers der Umma und dank seines strategischen und scharfsinnigen Blicks sicher durch die gewaltigen regionalen und internationalen Stürme. Der gefallene Führer der Umma war die leibhaftige Verkörperung des Widerstands gegen die Arroganz und des Kampfes gegen den internationalen Despotismus und beugte niemals sein Haupt vor der Einschüchterung durch die scheinbaren Weltmächte.

Der erste Vizepräsident stellte klar: Wenn das islamische Iran heute an der Kreuzung der Weltwissenschaft und -technologie steht und die Grenzen des Wissens in Richtung wissenschaftlicher Autorität durchbricht, dann ist dies vollständig der langfristigen Vision und der großzügigen Unterstützung dieses weisen Führers zu verdanken. Wissenschaft und Technologie gehörten zu den wichtigsten täglichen Anliegen Seiner Heiligkeit, und die wissenschaftlichen Sprünge des Landes in verschiedenen Bereichen sind die Frucht eines Setzlings, den er jahrelang unter Herzensschmerzen gehegt hat.

Er fuhr fort: Im Namen der Regierung der Islamischen Republik Iran danke ich aufrichtig allen Teilen der edlen iranischen Nation und allen Nationen, die an den Abschieds- und Trauerzeremonien für den Imam-Märtyrer teilgenommen haben, sowie allen, die zu diesem großen Epos beigetragen haben – den aufrichtigen Bemühungen, der Planung und den vielfältigen Aktionen verschiedener Sektoren, den Aktivisten von Volksorganisationen, religiösen Gemeinschaften und öffentlichen Einrichtungen, den Gemeinden, die die Hauptlast der Bewirtung, Verpflegung und Unterbringung der Pilger unentgeltlich trugen; dem Kommando und dem aufopferungsvollen Korps der Islamischen Revolutionsgarden und der Polizei, die durch die Gestaltung der komplexesten Sicherheits- und Verkehrsmaßnahmen die absolute Sicherheit dieses tobenden menschlichen Ozeans unter den gegenwärtigen sensiblen Bedingungen gewährleisteten; den Gouverneuren der Provinzen der Abschieds- und Trauerzeremonien, den unermüdlichen Kräften des Roten Halbmonds und des Rettungsdienstes des Landes, die rund um die Uhr auf Straßen und Plätzen im Einsatz waren, um Millionen von Trauernden sofort medizinische und notfallmäßige Hilfe zu leisten und Beispiele praktischer Aufopferung zu zeigen.