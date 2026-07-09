Generalleutnant Abdollahi: Wir werden die Mörder des gefallenen Führers früher oder später zur Rechenschaft ziehen

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, veröffentlichte Generalleutnant Ali Abdollahi, Kommandeur des zentralen Stützpunkts „Khatam al-Anbiya“, eine Botschaft. Der Text der Botschaft lautet wie folgt:

Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen!

Mit der Bekundung von Trauer und Anteilnahme anlässlich des Märtyrertodes des Führers der Muslime und Freien der Welt, Seiner Heiligkeit des großen Ajatollahs Imam Chamene‘i (möge seine reine Seele geheiligt sein), wende ich mich an Seine Heiligkeit Baqiyatullah al-A‘zam (mögen unsere Seelen für ihn geopfert sein), den weisen Führer der Revolution, Seine Heiligkeit den großen Ajatollah Imam Seyyed Mojtaba Hosseini Chamene‘i (möge sein hohes Leben verlängert werden) und die islamische Umma. In den vergangenen Tagen war die Welt Zeuge der Erschaffung eines seltenen und unvergesslichen Epos in der Geschichte.

Die Trauer- und Verabschiedungszeremonie für den Imam-Märtyrer der Umma wird sich als Symbol und Ausdruck von Pracht, Weitsicht, Glauben, Dschihad und Widerstand im Gedächtnis der Menschheit einprägen.

Ich, der ich dem erhabenen Rang jenes großen gefallenen Führers meine Ehrerbietung erweise, sehe es als meine Pflicht an, meinen tiefen Dank und meine Anerkennung der einzigartigen, ehrenhaften und großen Nation Irans sowie dem tapferen Volk, den Verantwortlichen und den Streitkräften des brüderlichen und befreundeten Landes Irak, den Kämpfern des Islam und allen Muslimen und Freien der Welt auszudrücken, die durch ihre beispiellose und bedeutungsvolle Teilnahme an den Abschieds- und Verabschiedungszeremonien für den Herrn der Märtyrer der Islamischen Revolution und der Widerstandsfront ein großes Epos schufen.

Die beispiellose Präsenz der islamischen Umma, die über eine bloße Abschiedszeremonie hinausging, war der laute Ruf nach Gerechtigkeit und ein Strich durch die Pläne der weltweiten Hochmütigen, der klar zwischen Wahrheit und Falschheit unterschied. Dieser menschliche Aufbruch ist der Ausdruck der tiefen Verbindung zwischen dem Willen der erwachten Nationen und dem erhabenen Weg des Martyriums.

Die Welt und die Führer des Unglaubens und der weltweiten Arroganz, insbesondere das verbrecherische Amerika und das abscheuliche zionistische Regime, mögen die Trauer in den Augen der Nation und den aus dieser Trauer entstehenden Aufschrei nicht als Schwäche deuten.

Diese heilige Trauer und Wut wird auf dem Weg der Blutrache für die Mörder des gefallenen Führers und Führers der Muslime und Freien der Welt sowie für die unschuldigen Märtyrer des zweiten und dritten aufgezwungenen Krieges fortdauern und sie werden für ihre Taten zur Rechenschaft gezogen werden.

Die tapferen und mutigen Söhne der Nation in den Streitkräften werden, im Vertrauen auf die Hilfe des Allmächtigen Allah und mit der Unterstützung der muslimischen und freiheitsliebenden Völker, mit einer revolutionären Aktion dem Feind den Schlaf rauben und die Verantwortlichen dieser terroristischen Verbrechen früher oder später zur Rechenschaft ziehen.