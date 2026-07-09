Großartiger Abschied vom gefallenen Führer in Maschhad; historisches Totengebet über den Leichnam des Führers der Ummah

Die Nachrichtenagentur ABNA, Gruppe „Provinzen“: Der Leichnam des Revolutionsmärtyrers wurde nach den Trauerfeierlichkeiten in Teheran, Qom und im Irak am Donnerstagnachmittag, dem 18. Tir, unter dem begeisterten Empfang der Bevölkerung in Maschhad überführt.

Den Prognosen zufolge wird der heilige Leichnam des Imam-Märtyrers nach der Trauerfeier im Heiligen Schrein von Imam Reza (Astane Quds Razavi) bestattet.

Die Verwaltung von Astane Quds Razavi hat neben der Bereitstellung von Infrastrukturen für die Versorgung der Pilger des Heiligen Schreins auch spezielle kulturelle und propagandistische Programme für die Trauer- und Bestattungszeremonien des gefallenen Führers vorbereitet.

Demzufolge wird nach Abschluss des Trauerzuges auf der Imam-Reza-Straße (Friede sei mit ihm) das Totengebet über den heiligen Körper des gefallenen Führers und der anderen verstorbenen Mitglieder seiner Familie im Heiligen Schrein von Imam Reza verrichtet.

Zu diesem Zweck werden – da sich der Hof des Propheten (Friede sei mit ihm) und die umliegenden Höfe am Endpunkt der Trauerroute und des Pilgerstroms befinden – die prächtigen Gebetsreihen auf der Nordseite des Heiligen Schreins entlang der Straße Scheich Tabarsi aufgestellt.

Darüber hinaus finden kontinuierlich spezielle Trauerprogramme mit Teilnahme der Lobpreiser der Ahl al-Bayt (Friede sei mit ihnen) und internationalen Rezitatoren des Heiligen Korans statt, mit dem Schwerpunkt auf dem Hof des Propheten (Friede sei mit ihm).