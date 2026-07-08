In Brasilien findet eine Gedenkfeier für das Martyrium von Imam Sajjad (a.) und den gefallenen Führer der Islamischen Revolution statt

Laut der Internationalen Nachrichtenagentur Ahl-ul-Bayt (ABNA) – Das Islamische Zentrum Brasiliens gab mit einer Bekanntmachung bekannt, dass es eine Zeremonie anlässlich der Trauertage des Martyriums von Imam Sajjad (a.) sowie anlässlich des Martyriums von Ayatollah al-Uzma Sayyid Ali Chamene’i, dem verstorbenen Führer der Islamischen Revolution Irans, veranstaltet.

Diese Zeremonie, die zum Gedenken an Imam Sajjad (a.) und den gefallenen Führer der Islamischen Revolution abgehalten wird, findet am Donnerstag, dem 9. Juli 2026, im Gebäude des Islamischen Zentrums Brasiliens statt.