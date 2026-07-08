Dank Irans an den Irak für die feierliche Trauerfeier für den getöteten Führer in Nadschaf und Kerbela

Laut der Nachrichtenagentur Ahl-ul-Bayt (ABNA) veröffentlichte Mohammad Reza Aref, der erste Vizepräsident des Iran, in seinem Account im sozialen Netzwerk X eine Botschaft bezüglich der Trauerfeier für den getöteten Führer des Iran im Irak.

Aref schrieb: «Die epische Trauerprozession für den reinen Leib des Märtyrer-Imams in Nadschaf und Kerbela ist ein leuchtendes Symbol der Brüderlichkeit und der tiefen kulturellen und religiösen Gemeinsamkeiten der beiden Völker Iran und Irak.»

Er fügte hinzu: «Ich danke von ganzem Herzen den obersten Religionsgelehrten, den Wissenschaftlern, den ehrenhaften Stämmen, den Volksgruppen und Organisationen sowie der geschätzten Regierung des Irak für diese großartige Ausrichtung. Diese heilige Verbindung ist unzerbrechlich.»