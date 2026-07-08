Gharibabadi: Die Angriffe der USA auf den Süden Irans stellen einen groben Verstoß gegen das Islamabad-Memorandum dar

Laut der Internationalen Nachrichtenagentur der Ahl-ul-Bayt (ABNA) schrieb Kazem Gharibabadi, stellvertretender Außenminister für internationale Angelegenheiten, in einer Reaktion auf den US-Angriff auf Ziele im Süden Irans in einer Nachricht in den sozialen Medien: „Die Aufhebung der Ausnahmeregelungen für den Verkauf von iranischem Öl durch die USA stellt einen groben Verstoß gegen Punkt 10 dar, und die späteren Militäroperationen dieses Landes gegen Iran sind ebenfalls ein schwerwiegender Verstoß gegen die Punkte 1 und 2 des Islamabad-Memorandums.“

Gharibabadi fügte hinzu: „In den letzten 3 Wochen haben die USA außerdem durch die Handlungen des zionistischen Regimes im Libanon und durch drohende Äußerungen gegen Iran wiederholt gegen die Punkte 1 und 2 des Memorandums verstoßen.“

Der stellvertretende Außenminister für internationale Angelegenheiten betonte: „Iran wird unter ernsthafter Warnung vor den Folgen des Vertragsbruchs durch die USA entschlossene Maßnahmen zum Schutz seiner nationalen Interessen und Sicherheit ergreifen.“