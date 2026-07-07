Wie die Internationale Nachrichtenagentur Ahl al-Bayt (ABNA) berichtet, sah sich die Los Angeles Times in ihrem Feldbericht aus Teheran gezwungen, die historischen Szenen der riesigen Menschenmassen beim Montags-Marsch widerzugeben; Menschenmengen, die laut dieser Zeitung sogar die Trauerfeier für General Soleimani im Jahr 2020 übertrafen, und Luftaufnahmen des iranischen Staatsfernsehens bestätigen deren beispielloses Ausmaß. Das Medium weist auf Plakate mit «Tod Trump» und «Tod Netanyahu» sowie aufgehängte Strohpuppen hin und beschreibt diese Bewegung nicht als bloße Trauerbekundung, sondern als nationale Willensbekundung zur «harten Vergeltung» und Fortsetzung des Weges des getöteten Führers, und bestätigt unter Berufung auf Trauernde deren Bekenntnis zur Blutrache und Fortsetzung des Widerstandswegs.

Der Bericht analysiert weiterhin die großartige Trauerfeier im Kontext der Nachkriegsverhandlungen mit Amerika und räumt ein, dass Iran diese Einheitsdemonstration als Hebel zur Durchsetzung seiner strategischen Forderungen wie der Kontrolle über die Straße von Hormus, dem Vorantreiben des Atomprogramms und der Lösung regionaler Konflikte nutzt. Die Los Angeles Times weist auf die Aussetzung der Verhandlungen bis zum Ende der Zeremonie hin und hält die Botschaft aus Teheran für klar: Jedes Abkommen hängt von der Akzeptanz der neuen Realitäten auf dem Schlachtfeld durch Amerika ab – Realitäten, in denen Iran, gestützt auf seine geopolitische Position, den Druckhebel übernommen und das «Zeitspiel» zu seinen Gunsten steuert.

Im Schlussteil sieht die Zeitung die Abwesenheit des Obersten Führers der Revolution, Ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei, aufgrund von Sicherheitsmaßnahmen sowie die großflächigen Straßensperrungen, Flughafenschließungen und Beeinträchtigungen des Alltagslebens während dieser Zeremonie als Zeichen der koordinierten Staatsführung bei der Durchführung dieses gewaltigen Ereignisses. Die Los Angeles Times ist trotz der Versuche, Herausforderungen überzubetonen, letztlich gezwungen, die Tatsache widerzuspiegeln, dass die Islamische Republik, gestützt auf die millionenfache Beteiligung und den revolutionären Geist, erneut bewiesen hat, dass die Drohungen und Attentate der Feinde nicht nur den Willen der Nation nicht schwächen, sondern ihren Entschluss, den Weg der Märtyrer fortzusetzen und die göttlichen Versprechen zu verwirklichen, um ein Vielfaches verstärken.