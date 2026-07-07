Das Martyrium des Revolutionsführers machte die Widerstandsfront breiter und den Iran auf regionaler und globaler Ebene mächtiger

Wie die Nachrichtenagentur Ahl al-Bayt (ABNA) berichtet, beschrieb Hassan Hanizadeh, Experte für politische Fragen, im Gespräch mit dem Korrespondenten von ABNA den getöteten Führer der Islamischen Revolution als eine der außergewöhnlichsten Persönlichkeiten der islamischen Welt im letzten Jahrhundert nach Imam Khomeini (möge Allah mit ihm zufrieden sein) und sagte: Er spielte eine unersetzliche Rolle in den inneren, regionalen und internationalen Bereichen.

Er wies auf das umfangreiche Wissen und die politische, soziale, mediale und internationale Kenntnis des getöteten Führers hin und bemerkte: Seine Beherrschung der verschiedenen Aspekte innerer und globaler Fragen machte ihn zu einer herausragenden und historischen Persönlichkeit. Während der 37-jährigen Führung trat die Islamische Republik Iran in die sensibelsten und gefährlichsten historischen Abschnitte ein, aber die Umsicht, Klugheit und genaue Erkenntnis der Bedrohungen der Islamischen Revolution und der islamischen Welt durch den Verstorbenen bewahrten die Revolution und schützten den Iran.

Hanizadeh nannte einen der herausragendsten Züge des getöteten Führers seine überkonfessionelle und vereinende Sichtweise und fügte hinzu: Er vermied stets Stammesdenken und bemühte sich, eine breite Einheit unter den islamischen Völkern zu schaffen und eine umfassende Front gegen das zionistische Regime und die arroganten Mächte zu bilden.

Er fuhr fort: Die breite Weltanschauung, die menschliche, moralische und islamische Sichtweise sowie die genaue Feindeserkenntnis des getöteten Führers führten dazu, dass die arroganten Mächte tiefen Groll gegen ihn hegten und annahmen, sie könnten durch seine Ermordung Zweifel in der islamischen Gesellschaft und im iranischen Volk säen und den Boden für den Sturz der Islamischen Republik bereiten; aber diese Rechnung war völlig falsch.

Dieser politische Experte stellte klar: Das Martyrium des getöteten Führers schwächte nicht nur die Islamische Republik nicht, sondern stärkte die innere Einheit und den Zusammenhalt der islamischen Welt. Die Teilnahme von Persönlichkeiten aus mehr als hundert Ländern und über 20 Millionen Menschen an der Trauerzeremonie, und das unter Sicherheitsbedrohungen und besonderen regionalen Bedingungen, zeugt von der hohen Stellung des Verstorbenen beim iranischen Volk und in der islamischen Welt.

Er fügte hinzu: Diese massive Präsenz zeigte, dass das Martyrium des getöteten Führers eine breitere Front gegen die globale Arroganz geschaffen hat, und seine 37-jährige Führung war präzise, durchdacht und zukunftsorientiert. Daher führte sein Martyrium zur Steigerung der Würde des iranischen Volkes und zur Stärkung der regionalen und internationalen Position der Islamischen Republik und machte diese Trauerzeremonie zu einem historischen und beispiellosen Ereignis in der Welt.

Hanizadeh sagte mit Blick auf die Rolle des getöteten Führers bei der Bildung der Widerstandsachse: Er begann seinen Kampf schon in jungen Jahren nicht um Macht, sondern um eine breite Front gegen die Arroganz zu organisieren, und mit tiefem Verständnis für die Gefahr der Ausbreitung des Zionismus akzeptierte er die Widerstandsachse als das Hauptmodell zur Bekämpfung der falschen Front.

Er fügte hinzu: Sowohl in seiner Zeit als Präsident als auch in seiner Zeit als Führer betonte er stets die Notwendigkeit einer einheitlichen Front aller kämpferischen Strömungen, selbst der Befreiungsbewegungen der Welt. Trotz Sanktionen und enormem Druck bestand er stets auf der Einheit der islamischen Ummah und der Stärkung des Widerstands.

Dieser politische Analyst bemerkte: Die Betonung des getöteten Führers auf die Stärkung der Widerstandsfront führte dazu, dass diese Achse immer breiter wurde, und ihre Auswirkungen sind in der inneren Instabilität des zionistischen Regimes deutlich sichtbar. Ein bedeutender Teil dieser Errungenschaften ist das Ergebnis seiner strategischen und kämpferischen Haltung zur Unterstützung des Widerstands.

In einem anderen Teil seiner Ausführungen nannte er den «Dschihad der Erklärung» als eines der wichtigsten Schlüsselwörter des getöteten Führers und erklärte: Die Vermeidung religiöser Unterschiede und die Bekämpfung des Medienkriegs des Feindes gehörten zu seinen wichtigsten Anliegen. Das tiefe Verständnis des getöteten Führers für Medien und psychologische Operationen der arroganten Mächte veranlasste ihn, den Dschihad der Erklärung als grundlegende Strategie auf der Ebene der islamischen Welt zu etablieren.

Hanizadeh fügte hinzu: Er betrachtete den Dschihad der Erklärung als Teil des umfassenden Dschihad der islamischen Ummah und betonte die Notwendigkeit, Wahrheiten zu erklären, die Ziele Amerikas und des zionistischen Regimes aufzudecken und dem Projekt der Zwietracht zwischen den Muslimen entgegenzutreten. Diese Strategie spielte eine wichtige Rolle bei der Steigerung des Bewusstseins der islamischen Völker für regionale und globale Entwicklungen.

Zur Zukunft dieser Strategie sagte er auch: Nach vorliegenden Berichten verfügt das zionistische Regime heute über mehr als tausend audiovisuelle und gedruckte Medien weltweit, die mit Milliarden Dollar koordiniert gegen Iran und die islamische Welt arbeiten, und ihr Hauptziel ist es, eine Spaltung zwischen den muslimischen Völkern zu schaffen.

Dieser politische Experte betonte abschließend: Unter solchen Umständen ist der Dschihad der Erklärung eine völlig kämpferische Strategie im Bereich des Soft War. Der getötete Führer betonte stets die Feinderkennung, Bewusstseinsbildung und Erklärung der Wahrheiten und glaubte, dass diese Strategie das Kräftegleichgewicht zugunsten der islamischen Völker verändern und die Medienverschwörungen der Feinde zunichte machen kann.